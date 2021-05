Rosario Murillo anuncia que acusarán por "crimen organizado" a candidatos opositores

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo amenazó este viernes a los aspirantes presidenciales con imputar delitos por supuesto “crimen organizado”, al mismo tiempo, atacó a la oposición nicaragüense por supuestamente considerar a Nicaragua un “departamento” de otro país, en referencia a Estados Unidos.

“Recuerdo los rostros de algunos que incluso hoy se andan candidateando esos que bloquearon este país, los que llenaron de sangre este país, esos que levantaban la mano una imagen que quedó grabada, insensibles de verdad, criminales (...) y ahí andan diciendo que van hacer cosas, que van a traer la prosperidad, que cáscara!, como decimos, qué cáscara ¿cómo pueden ofrecer prosperidad los matones? ¿cómo puedo ofrecer prosperidad? además gente que está vinculada al crimen, hasta crimen organizado y algunos por ahí, sí y todo el mundo lo sabe”, manifestó Murillo.

Al mismo tiempo, la vice mandataria, volvió a lanzar indirectas a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro al vociferar que se han supuestamente “lucrado” del erario público.

“Nos robaron los que se beneficiaron del erario público, de lo que no le quitaron nada a nadie, al contrario, fueron explotados, por eso esos matones y esos tarados que todavía no han despertado y todavía no se dan cuenta del país en el que viven y del valor del pueblo nicaragüense” dijo

Además, la sancionada vicepresidenta llamó “tarados y torpes” a la oposición nicaragüense “Se creen brillante porque los dueños del mundo se fijen en ellos y lo ven como hormiguitas, como hormiguitas que pueden descartar en cualquier momento, también eso es cierto, pero se creen grandes porque los que se creen dueños del mundo se fijaron en mí, me dicen lo que es bueno y lo que es malo, que torpeza! que falta de inteligencia, tarados, a veces vemos gente que parece que se le apagó el cerebro, parecen tarados”