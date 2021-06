Bayron Estrada se exilia, régimen preparaba captura en su contra

El excarcelado político y líder juvenil de León, Bayron Estrada informó a través de su red social en Facebook de la difícil decisión que ha tomado de exiliarse debido a las amenazas, asedios permanentes en su domicilio en la ciudad universitaria, así como allanamientos ilegales por parte de agentes de la sancionada policía sandinistas y paramilitares.



“Queridos hermanos y hermanas nicaragüenses después de resistir por largos 3 años dentro del país he tomado la difícil decisión de salir al exilio, con el corazón partido he dejado a mi pueblo, mi familia y mis sueños" alegó Estrada.

Bayron estudiaba quinto año de odontología en el año 2018. Sus estudios fueron truncados por el encarcelamiento y expulsión en su contra. Tras su excarcelación el 11 de junio del 2019, el asedio policial y paramilitar continuó.

"Está difícil situación se da por diferentes amenazas (asedios constantes a la casa de mi mita, allanamientos ilegales, pérdidas económicas y sobre todo una inestabilidad emocional profunda hacia mi mita, madre y mis hermanos) y la presunta preparación de una acusación falsa a manos de jueces y policía de león, me voy con la frente en alto porque sé que mi actuar fue, es y será estar al lado de los que no tienen voz, del que trabaja por cambiar el rumbo en nuestro país” cita parte de la publicación del líder juvenil.

Asimismo, el excarcelado político agradeció al pueblo de León por su apoyo y enseñanzas que aportaron en su crecimiento, “jamás olvidaré la religiosidad, cultura y tradición de saber que ser leones es un orgullo porque podemos ser abatidos, pero nunca vencidos. Me voy jurando volver en un mejor mañana, he dado suficiente y necesito volver preparado para servirles desde donde pueda” expresó Estrada.

Además, aclaró que “me voy como cualquiera de ustedes, sin prebendas, sin vuelos pagados ni escudos seguros, me voy sin nada, pero con la conciencia limpia, firme y digna de no traicionar a la patria (...) Para los que están pensando que triunfaron por mi viaje les recuerdo, las ideas, las convicciones, los valores, principios y la dignidad no se compran, porque estoy seguro que las dictaduras se terminan y la justicia vendrá.

Me despido fraternalmente pidiendo a Dios nuestro señor y a la virgencita ilumine mis pasos y nos proteja siempre” finaliza la publicación de Bayron Estrada en su cuenta de Facebook.