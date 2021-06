Carlos Fernando Chamorro oficializa segundo exilio en Costa Rica

El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y los programas Esta Semana y Esta Noche, anunció que se exilió por segunda vez en Costa Rica, ante la persecución de régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en su contra. Chamorro agradeció al gobierno costarricense por la protección, para seguir haciendo periodismo.

"Me he visto obligado a salir nuevamente al exilio para proteger mi libertad y seguir haciendo periodismo" y prosiguió "agradezco al gobierno del Presidente Carlos Alvarado y al pueblo costarricense por acogerme por segunda vez en el exilio para seguir haciendo periodismo en libertad" aseguró Chamorro en su programa Esta Semana que se transmite en plataformas digitales.

Chamorro denunció que el pasado 13 de junio, la cancillería de Nicaragua lanzó una amenaza en un "documento oficial" en su contra y otros medios de comunicación. El documento titulado "En defensa de la Soberanía y el Estado de Derecho" fue distribuido al cuerpo diplomático para tratar de justificar la cacería de líderes de la oposición y la criminalización de periodistas como Carlos Fernando Chamorro a quien señalan de recibir transferencias de la Fundación Violeta Barrios que dirigía su hermana Cristiana y de otros organismos donantes.

"Me imputan delitos con la amenaza de silenciarme, 8 días después ejecutaron un allanamiento en mi casa de habitación, nuevamente sin orden judicial con el propósito de capturarme y silenciarme, ante esta persecución que pone en riesgo mi integridad física, la de mi familia y la de mis compañeros de trabajo, me he visto obligado a salir nuevamente al exilio" argumentó Chamorro.

Carlos Fernando reiteró que la mejor defensa a su favor y de su equipo ante los "calumniadores" es su trabajo que "habla por sí mismo".

"En Nicaragua los traidores a la patria son los que violaron la constitución de la república y han cometido actos de corrupción pública" y denunció que "los vendepatrias son los que hipotecaron la soberanía nacional con la ley Ortega-Wang del canal interoceánico que aún amenaza con despojar a los campesinos de sus tierras".

Señaló que los "únicos golpistas son los que están en El Carmen, son los que demolieron el estado de derecho e instituciones democráticas. Los golpistas son los que masacraron al pueblo en las protestas cívicas de abril del 2018 y después conculcaron todas las libertades constitucionales" reprochó Carlos Fernando en su editorial de este domingo en el programa Esta Semana transmitido en youtube.