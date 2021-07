El General en retiro del Ejército de Nicaragua Humberto Ortega, prácticamente desmontó la narrativa oficial de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sobre tildar a los opositores como "terroristas" y "traidores a la patria". El General, cuyas apariciones traen muchas suspicacias en sus intentos de vender la idea de "cohabitar" con la dictadura de su hermano, rechazó en CNN que los líderes de oposición recientemente capturados "no son terroristas".

"Estoy claro que (los detenidos) no son terroristas, no han atentado contra la estabilidad de este país. Simplemente son opositores que tienen sus puntos de vista como los tengo yo. Yo he criticado con toda firmeza y respeto al actual gobierno y no por eso voy a ser catalogado ahora de terrorista o traidor a la patria", desmintió Humberto Ortega a su hermano Daniel Ortega y a su cuñada la vicepresidenta sancionada Rosario Murillo.

El General confirmó a Andrés Oppenheimer de CNN, que ha sostenido pláticas con su hermano Daniel en los últimos días, según él hablaron de la "pandemia" y reafirmó que desde el 2018 tras la represión mantienen comunicación. Ortega Saavedra reiteró que los opositores deben ser liberados de forma inmediata como una decisión política que pueda servir para enviar un mensaje a la comunidad internacional, y que lo tomen en cuenta.

"Pienso que estas detenciones que están en proceso todavía de enjuiciamiento, a lo inmediato, si queremos contribuir a la paz deben ser, a través de una medida política que la tiene en sus manos el presidente, puestos en libertad", dijo Ortega Saavedra, quien considera que sería un mensaje a la comunidad internacional.

Ortega agregó que "esto ayudaría a generar condiciones para que la comunidad internacional pueda ver que se esta avanzando en la dirección correcta, lo primero poniendo en libertad ya sea a través de una forma de indulto o amnistía a los que estén detenidos, eso sería un gran mensaje para que la comunidad internacional lo tome en cuenta" reiteró el General en retiro quien aparece en momentos claves cuando su hermano el dictador Daniel Ortega tiene la soga al cuello.