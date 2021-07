Monseñor Álvarez: Jesús no es indiferente ante los hombres y mujeres explotados por políticos inescrupulosos

Monseñor Rolando Álvarez manifestó que Nicaragua está acercándose a momentos finalmente decisivos, por lo cual llamó a los creyentes a estar atentos a descubrir lo que está detrás de dichas “proposiciones”.

“Los nicaragüenses debemos ahora silenciar el corazón para estar atentos a cualquier protesta y descubrir la conveniencia o no de dichas proposiciones, finalmente es Dios y nosotros el pueblo los que tenemos y tendremos siempre la última palabra”, dijo el religioso.

Álvarez, expresó que Jesús no permanece “indiferente” a los políticos inescrupulosos que provocan dolor en la población.

“Estemos atentos Jesús no permanece indiferente ante los hombres y mujeres explotados por políticos inescrupulosos, despreciados por ideologías esclavizantes, abandonado por los poderosos de este mundo. Jesús no permanece indiferente a nuestro dolor, al dolor por la pandemia, por la migración, por la insensibilidad social, política y económica, Jesús no permanece indiferente a Nicaragua está con nosotros y si él está con nosotros quién estará contra nosotros”, concluyó.

En Nicaragua el 58,5 % de un total de 6,5 millones de habitantes profesa la región católica, según datos oficiales.

Antes del impacto de la covid-19 las festividades católicas masivas ya se habían suspendido en Managua desde 2018, a causa de la crisis sociopolítica que vive el país.