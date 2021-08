Rosario Murillo tilda de "mentalidades perversas y egoístas" a quienes transmiten la palabra de Dios

La sancionada vicepresidente, Rosario Murillo, arremetió por segunda vez contra la iglesia católica en Nicaragua. En su alocución, la vocera gubernamental dijo que los rostros que se supone deben promover “amor” son caras “iracundos y amargados”.

“Es bien difícil ver rostros de personas que se supone deben promover amor, iracundos y amargados, es difícil entender que alguien que tiene a Dios en su corazón pueda mostrarse iracundo y amargado, cuando algo no le parece por cualquier razón que sea, a veces por capricho incluso, o por egoísmo, difícil ver esos rostros amargados que no reflejan a Dios porque no tienen a Dios en el corazón”, dijo Murillo

Para Murillo, los que rechazan los proyectos que desarrolla el régimen sandinista niegan a Dios. “Hay quienes no quieren oír el nombre poderoso de Jesús, todo esto se lleva a las familias empobrecidas que salen adelante, negar que las familias puedan recibir este tipo de respaldo es negar a Dios y a Jesús, oigamos bien”



Y agregó “algunos critican que la familia del campo reciba este tipo de bonos, que falta de espíritu de humanismo que falta de credibilidad porque cómo se puede creer que alguien que dice ser, que dicen ser transmisor de la palabra de Dios no quiera o se niega a que las familias del campo reciban insumos para producir más y para vivir mejor, eso sólo se puede ver en mentalidades perversas y egoístas que no comprende el mensaje cristiano y nemos que lo practique por supuesto”

Asimismo, la vicepresidenta sancionada defendió el modelo “cristiano y solidario” de Daniel Ortega y advirtió que “con odio, nunca más” “tenemos derecho a movilizarnos sin que el odio tranque la buena voluntad a movernos, ganarnos la vida, para vivir mejor con los respaldos de un proyecto como éste que es eminentemente cristiano, fraternal, solidario, complementario, ni pudieron ni podrán con el odio como odio nunca más”