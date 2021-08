Excarcelados políticos GREX, no apoyarán a ningún candidato de la "farsa electoral" en Nicaragua

El Grupo de Reflexión de excarcelados políticos, GREX, manifestaron a través de un comunicado que no apoyaran a ningún candidato que participe en las elecciones en noviembre de este año, las que también denominaron como una "farsa electoral" debido a la persecución política y falta de condiciones para el proceso.

“La dictadura ha entrado en su etapa más cruda dentro del escenario político y ha dado muestras claras y contundentes de no querer dar paso a la democracia, por ello, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) NO APOYA LA FARSA ELECTORAL, no participaremos de ningún acto que sugiera, algún grado de legitimidad a este régimen que nos ha perseguido, ha violentado nuestros derechos y que en 2019" expresa el GREX en su comunicado.

Recordaron el asesinato del preso político Eddy Montes Praslim, ocurrido el 16 de Mayo en el año 2019, cuando Montes estaba en la cárcel Modelo de Tipitapa. Un custodio le disparó y el crimen sigue impune por lo que "en su memoria y en su honor los excarcelados políticos organizados en el GREX NO APOYAREMOS A NINGUN CANDIDATO DE NINGUN PARTIDO EN CONTIENDA, en las actuales condiciones electorales” cita parte del comunicado de los excarcelados políticos.

De igual manera señalan que la dictadura tiene todos los dados a su favor por lo que se ha dedicado a acosar diferentes sectores del país como médicos, maestros, organizaciones y movimientos sociales y políticos.

“Nuevamente recurren a una serie de partidos satélites, siglas de oportunistas y agentes de la Dictadura, zancudos que tratan de vender la idea de que en Nicaragua existe pluralismo político” cita la misiva.

Destacaron el "creciente éxodo" de los nicaragüenses entre ellos excarcelados políticos y denunciaron que "no han contado con la debida protección internacional".

"Recientemente se han dado algunas deportaciones “exprés” en las que no les fue permitido mostrar las evidencias concretas. Con preocupación alertamos que entre los solicitantes de refugio expulsados de territorio norteamericano, la semana pasada, se encontraban al menos 3 excarcelados políticos pertenecientes al GREX, que hoy se encuentran expuestos a graves problemas económicos y de seguridad en un país ajeno. La peligrosa situación por la que atravesó el excarcelado político Julio Amplié y su familia, es una muestra concreta de estos riesgos" manifestó el GREX.

De igual manera exigen la liberación de los mas de 150 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega mantiene.

“Exigimos la liberación de todos y todas las presas políticas, condenamos el trato inhumano de parte del régimen a los más de 149 presos y presas políticas que en Nicaragua se encuentran dentro de las cárceles, ya sea en calidad de juzgados o investigados. Todos sin excepción merecen vivir y expresarse en plena libertad, y no pueden estar sometidas a privaciones que ponen en peligro su vida”.