Daniel Ortega tiene "pelos en la mano" contra obispos dice William Grigsby, los acusan de "conspirar"

El propagandista del régimen, William Grisgby en su programa Sin Frontera acusó a la iglesia católica de Nicaragua y específicamente al Cardenal Leopoldo Brenes y Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa de preparar un "plan de conspiración", justificando así los ataques de la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia los religiosos.

“La jerarquía católica está metida en un plan de conspiración, estoy claro ya porque no es de casualidad, de cajeta que Rosario y Daniel vengan insistiendo en este tema, en los últimos días o 15 días y además de manera muy severa directa denunciando al alto clero cómo somocistas, como conspirador como padrinos del terrorismo. No es casual eso yo estoy claro Daniel y Rosario no se tiran a decir estas cosas sin que tengan todos los pelos en la mano hermanos tienen información sabe lo que andan haciendo” dijo Grisgby.

Además agregó, ”el alto clero de Nicaragua está metido otra vez en la conspiración o tal vez no esté otra vez, nunca han dejado de estarlo, pasé bien bajado el gas pero ahora ya lo tienen arriba y quién sabe que estaban preparando o que están preparando en esa dirección estamos hablando de la viuda somocista este Álvarez, estamos hablando de Brenes, el coronel Mata ya se fue y Álvarez ahora maneja dos diócesis, no es cajeta, todo el norte Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, y Madriz, estamos claro pues en guerra avisada no muere soldado” advirtió Grisgby.

Grisgby reiteró que no era casual que Ortega y Murillo se refirieran a la Iglesia porque “El partido político jerarquía católica es el único que tiene un tendido territorial y es el último entramado que le queda al imperio yanqui”, amenazó evidenciando lo que podría venir en los próximos días sobre acusaciones hasta judiciales hacia sacerdotes y obispos porque la iglesia católica es la que tiene fuerte influencia en las comunidades del país.

Asimismo, el propagandista sandinista agregó que “parecía que algunos de ellos de los jerarcas católicos habían entrado en razón, no que se hayan vuelto sandinista" y que el régimen quiere que dejan supuestamente de "conspirar" y "someterse a la legalidad, dejar de conspirar menos aún patrocinar acciones terroristas" señaló en referencia a los religiosos.

Álvarez: quieren callar voz de pastor

Esta semana el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez denunció que los quieren callar, pues callando a los pastores callan al pueblo.

Álvarez aseguró que la misión de los pastores es "más difícil porque hay ataques, hay ofensas, hay calumnias" que quieren "herir" la dignidad del pastor y su corazón.

"El demonio que es inteligente y usa por supuesto su inteligencia para el mal, sabe que si hieren el corazón del pastor lo debilitan y debilitado el pastor se debilita el pueblo, se herirá al pastor y se dispersan las ovejas, son ataques demoníacos que buscan, escúchenlo bien, herir al pastor pero van sobre todo dirigidos a herir el corazón del pastor porque si hieren el corazón del pastor, el pastor se debilita y si se debilita el pastor, se debilita al pueblo" manifestó el obispo en medio de los ataques de los últimos días emprendidos por la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo.