Defensa de María Oviedo pide a fiscalía copia de pruebas que “sustentan” detención de la defensora de DDHH

El abogado Ebert Acevedo, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y defensa de María Oviedo presentó ante el Ministerio Público solicitud de copia de las supuestas “pruebas” con las que sustentan el arresto de la asesora legal de la CPDH para quien expresa tiene derecho a comunicarse con su abogado aspecto que es violentado por las autoridades judiciales y policiales.

“Que me den copia de las pruebas con las que fundamentaron ellos la detención judicial de 90 días y que se me comunique cada vez que ellos van a presentar o ha buscar una nueva prueba” pidió Acevedo.

Denuncia que desde la detención de Oviedo se le niega el acceso a ella pese a que en la audiencia preliminar la hoy presa política demandó fuese Ebert Acevedo su abogado, negándose la petición y procediendo a defenderse a si misma; la gestión realizada ante ese órgano de justicia no tuvo los resultados esperados informó el abogado.

“Aquí no se me ha recibido el documento, me refiere el fiscal que cómo voy a pedir algo que todavía no existe, entonces le pregunto cómo acusaron entonces, cómo presentaron elementos para sustentar una detención si no cuentan con ningún elemento probatorio hasta el momento” cimentó.

Para Acevedo las acusaciones del Ministerio Público son una falacia y constituye “una condena anticipada de un juicio sumario sin ningún tipo de prueba”.

Exclamó que se continúa evidenciando los procesos injustos con los que se violentan los derechos humanos de los nicaragüenses y en este caso de una ciudadana que defiende precisamente esos derechos.