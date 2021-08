Cancillería de Nicaragua ataca a Costa Rica "falaz" y "peliculero" pese a que Ortega y Murillo fueron refugiados

9:15 a.m.

El régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó ofensas y acusaciones contra Costa Rica, luego que el gobierno del presidente Carlos Alvarado condenó los actos contra el diario La Prensa, e hizo un llamado a respetar la libertad de expresión en Nicaragua.

En una nota de prensa, la Cancillería de Nicaragua señala que continúa la “intromisión” de Costa Rica en los asuntos internos de otros países, en un supuesto afán de mostrarse “superiores y de menoscabar” “Nicaragua és Soberana, y no és, ni será nunca más, Colonia de nadie”

En el ataque nada diplomático a Costa Rica, el régimen tildó a Europa de “caducante” “Al reproducir nuestros vecinos, en sus gestos y palabras, los aires pretenciosos de una Europa caducante que también a ellos ven de menos, caen en una facha grandilocuente y ridícula, de la que los co-regionales, con disimulo o sin él, nos reímos abundantemente”.

“Nada ni nadie les ha concedido derechos sobre nosotros, los Hermanos, vecinos o no, y nadie les ha facultado a exhibir farsantemente, pretensiones y arrogancias inexplicables. Sabemos que no tienen autoridad alguna para juzgar a otros, menos cuando no son capaces, por ancianas y antañas vanidades, de ver los humanos defectos, la viga, en sus propios ojos y entornos", reza la nota de prensa.

Además el régimen sandinista acusó a la vecina del sur de supuestamente “avasallar, maltratar y esclavizar” a trabajadores migrantes nicaragüenses. “Si hay algo más irreal, falaz, fantasioso,ficcional, peliculero, és la supuesta Política de la“Suiza” centroamericana, que en la Vida Real aplica, a unos y otros, racismo y extremismo, acosando de manera particular a Migrantes y Trabajadores nicaragüenses”

Según el régimen, Costa Rica utilizan supuestamente Estrategias Sociales y Políticas “Protectoras”, es decir la política de “brazos abiertos” para los solicitantes de refugio nicaragüenses que huyen de la persecución política de Daniel Ortega.

“Exigimos se ocupen, denuncien y respondan ante el Mundo, esos llamados Organismos, creados al gusto del cliente, porque la pura verdad son negocios fraudulentos, que respondan, decimos, por su propio deber de proteger los Derechos Humanos de Trabajadores costarricenses y de los miles de Migrantes Trabajadores nicaragüenses, que se ven obligados a vender hasta su cuerpo, a traficar para comer, y a mendigar, dando pena ajena y propia, en esa Costa Rica “pura vida”, donde todo és mentira y todo está a la venta, incluyendo la Dignidad Humana”, señala la nota.

Durante 2020 en Costa Rica se aprobaron 3.548 solicitudes de refugio, de las cuales 2.408 fueron a personas de nacionalidad nicaragüense, según datos facilitados por la Dirección de Migración y Extranjería.