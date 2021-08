Exilio: más de 13 mil 300 nicaragüenses detenidos en últimos 7 meses en frontera con EEUU

El analista para Centroamérica de Crisis Group, Tiziano Breda, informó que en el último mes el número de nicaragüenses migrantes aumentó 52 veces más en relación a 2020. En las últimas semanas cuatro pinoleros murieron en busca del sueño americano.

“256 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en octubre de 2020. ¡13,338 el mes pasado, 52 veces más!”, escribió Breda en redes sociales.

De acuerdo con números oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, de enero a julio de 2021 la cantidad de nicas capturados mientras cruzaban ilegalmente la frontera de ese país aumentó sustancialmente.

256 Nicaraguans were apprehended at the US southern border in October 2020. 13,338 last month, 52 times as many! #Nicaragua pic.twitter.com/9peb18Fa0Y