El especialista en epidemiología, Leonel Argüello, alertó a los nicaragüenses de la presencia de la variante delta del coronavirus la cual es el doble de contagiosa que el virus original, por lo cual advirtió que “estamos peor” en el manejo y control de la pandemia en comparación al 2020 en el país.

“Para los que creen que estamos mejor este año que el pasado con la epidemia, permítame decirle que estamos peor, no hemos controlado nada y siguen muriendo innecesariamente mucha gente” dijo Argüello

El médico explicó que la variante delta es el doblemente contagiosa “con la confirmación en Costa Rica de nicas que llegaron y se les detectó la variante delta, es decir en vez de que una persona se la pase a 4 se la transmite a 8 personas y si no tomamos las medidas serias será un río de lamentos innecesario en nuestro país”

El especialista aclaró que la variante se produce localmente cuando participan aglomeraciones que no cumplen con las medidas de prevención del virus.

“La inexistente exigencia gubernamental y social, así como la limitada y lenta vacunación contra esta enfermedad, ya estamos observando cambios en los comportamientos de la enfermedad, mayor número de casos por familia, complicaciones más tempranas, más casos en jóvenes y niños, se enferman también los vacunados, aunque parece que están protegidos contra las complicaciones y muerte”, manifestó

A más de un año del primer caso del Covid-19, el epidemiólogo lamenta que no se cumplan con las medidas de prevención, por ejemplo, el transporte colectivo y usuarios “nunca se les exigió un menor número de pasajeros, mascarillas, ventanas abiertas, ni tampoco el lavado de manos. Los dueños de buses y otros son responsables del contagio de sus clientes, por lo tanto, están a tiempo y rectificar”

En el caso de las escuelas públicas, el especialista reiteró que los estudiantes y docentes de todas las edades están en riesgo de contagiarse “el distanciamiento no se cumple, ni tampoco el aislamiento en la cuarentena de casos exponiendo de forma irresponsable al estudiantado y docentes”

En los hogares, el médico instó a realizar ejercicios prácticos demostrativos para preparar a los niños y evitar el contagio “si queremos sobrevivir no podemos seguir comportándonos como antes, si seguimos haciendo lo mismo, si no cambiamos, no serán ríos sino mares de lamentaciones, siempre es mejor prevenir que lamentar, es hora de actuar”