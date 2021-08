Observatorio del Covid-19 Nicaragua reporta 796 nuevos casos y 97 fallecidos entre el 19 y 25 de agosto

El independiente observatorio covid-19 Nicaragua reportó 796 nuevos casos y 97 fallecidos entre el 19 y 25 de agosto, así señala su ultimo informe divulgado este viernes, además informan que recibieron información de 26 nuevos casos entre personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 y 6 nuevas muertes sospechosas entre el personal de salud en este mismo periodo.

“Al 25 de agosto se reporta un acumulado de 22.086 casos sospechosos verificados por el Observatorio Ciudadano en todos los departamentos y regiones autónomas (en 144 municipios, 94% de los municipios del país), además se ha verificado por el Observatorio Ciudadano 4.002 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19. Estas muertes se reportan desde los 17 departamentos y Regiones Autónomas (en 128 municipios, 83% del total del país)” cita a información del observatorio.

De igual manera manifiestan que en el período del 19 al 25 de agosto de 2021 se reportaron 33 irregularidades. En este periodo la mayoría de los reportes recibidos (41%) corresponden a exposición de personas en actividades y aglomeraciones, 19% a insuficiente información pública sobre COVID-19 y 17% a respuesta inadecuada del MINSA.

“Se reportó que tres hospitales de Managua ya no cuentan con la capacidad de atender la cantidad de pacientes que tienen síntomas de COVID-19, por lo que cada centro ha tomado medidas como: colocar a pacientes en camillas en espera de la disponibilidad de camas, dejar de atender a embarazadas en sala de alto riesgo obstétrico o no permitir más ingresos al área de pediatría” destaca el observatorio.

Por otro lado, señalan que “A pesar de las recomendaciones internacionales de no utilizar Ivermectina, el MINSA no solo continúa recetando y entregando Ivermectina, si no que ahora supervisa la toma del medicamento. La literatura internacional reitera que el uso de la Ivermectina para la prevención y tratamiento de la COVID-19 no se justifica y tiene el efecto adverso de dar una sensación de falsa seguridad al paciente que la toma”.