El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua através del Ministerio Público confirmó que autorizaron visitas a los líderes de la oposición presos en el Chipote y que han sido acusados por supuesta "conspiración". Los primeros siete de los 36 presos en el Chipote recibieron visitas algunos después de 90 días sin ver a sus familiares.

En el comunicado, el Ministerio Público señala "a partir de hoy se empezaron a realizar visitas de los familiares a las personas detenidas por los procesos señalados en comunicaciones anteriores" y agregan que han “respetado en todo momento, los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas" aunque en la realidad sus abogados y familiares han denunciado la violación a sus derechos.

Entre los presos que lograron ver a sus familiares este martes están los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, José Pallais, los extrabajadores de la FVBCH Marcos Fletes y Walter Gómez, así como Dora María Téllez, icónita exguerrillera sandinista presa desde el pasado 13 de junio.

Téllez pálida y delgada

El hermano de Téllez, el abogado Óscar Téllez dijo a The Associated Press que conversó con su hermana y la observó "muy delgada y muy pálida, porque no reciben sol más que un día a la semana".

“Mi hermana ha perdido 12 libras de peso. No ha sido maltratada, pero tampoco está bien tratada, porque está en aislamiento total como el resto de las presas y presos políticos. No pueden verse ni conversar entre ellos”, aseguró Óscar Téllez a The Associated Press.

Precisó que "está bien de ánimo porque ella es una mujer fuerte” y que “Aunque no han recibido torturas físicas, están en aislamiento total, con una luz encendida todo el día en las celdas y sin poderse comunicar entre ellos. El aislamiento también es tortura”, mencionó Téllez.

El régimen Ortega Murilo ha acusado a los opositores por supuesta "conspiración" para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.

La mayoría de los 36 nuevos rehenes políticos de Ortega tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y cinco de ellos tienen medidas provisionales de la Corte IDH, que el régimen se ha negado a cumplir, ya que se les ordenó que los liberaran de inmediato. El régimen se ausentó de una audiencia de la Corte IDH realizada el pasado viernes para dar seguimiento a las medidas a favor de la liberación de Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Pallais y José Adán Aguerri.