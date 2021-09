Rusia planea usar la vacuna Sputnik Light para acelerar la vacunación en Nicaragua

Managua, 1 sep (EFE).- El embajador de Rusia en Managua, Alexander Khokholikov, informó este miércoles que Moscú planea utilizar la vacuna Sputnik Light en Managua para "acelerar el proceso de vacunación" en Nicaragua ante la pandemia de la covid-19.



"Para acelerar el proceso de vacunación, inclusive en Nicaragua, tenemos el plan de suministrar también la vacuna Sputnik Light", dijo Khokholikov, al ser citado por medios del Gobierno nicaragüense, durante el recibimiento en Managua de un cargamento de la fórmula Sputnik V, también elaborada en Rusia.

El diplomático afirmó que la Sputnik Light, que consiste en una sola dosis, "tiene una eficacia del 80 %" frente a la covid-19, y que "es válida para otras enfermedades", las cuales no fueron especificadas.



En junio pasado el Gobierno de Nicaragua anunció que iniciaría "pronto" la elaboración de la Sputnik Light en el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov (ILBM), con sede en Managua, con el apoyo del Instituto de Investigación Científica de Vacunas y Sueros San Petersburgo.



Sin embargo, Khokholikov no ofreció más detalles al respecto.



Los planes de Rusia en Nicaragua fueron anunciados durante la entrega de 130.000 dosis de vacunas Sputnik V en el Aeropuerto Internacional de Managua "Augusto C. Sandino", según la información oficial.



"Estamos recibiendo 130.000 dosis del segundo componente de esta vacuna Sputnik V para combatir el covid-19", dijo Laureano Ortega Murillo, asesor gubernamental e hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo.



Con este cargamento el número de dosis de Sputnik V enviadas desde Rusia a Nicaragua son de al menos 430.000, sin incluir el primer lote, cuya cantidad no fue divulgada por el Gobierno.



Antes de esta entrega el Gobierno de Nicaragua, país con 6,5 millones de habitantes, había garantizado 1,4 millones de dosis de AstraZeneca, Covishield y Sputnik V, aportadas por el mecanismo Covax, España, India, Noruega y Rusia, según los datos divulgados por las autoridades.



El pasado martes, el Ministerio de Salud informó que la covid-19 ha dejado 200 muertos y 11.538 casos confirmados en Nicaragua.

Los datos oficiales contrastan con los del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, una red independiente de médicos que da seguimiento a la pandemia, que reporta 4.002 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con la covid-19, así como 22.086 casos sospechosos de contagio, datos que no son reconocidos por las autoridades.