Daniel Ortega rechaza cuarentena y acusa a sacerdotes de "terroristas" y "demonios de sotana"

El dictador en Nicaragua, Daniel Ortega al tratar de explicar por qué han muerto más nicaragüenses en medio de la pandemia del coronavirus, lo atribuyó a otras enfermedades crónicas y que supuestamente por estar enfocados en la pandemia, han "descuidado" otras complicaciones en la salud.

"En medio de esta situación cuantos nicaragüense han fallecido de paros cardíacos, cuantos nicaragüenses han fallecido del problema en los riñones, porque un ciudadano o ciudadana adulto, joven que tiene problemas en riñones y tuvieron que llegar a extremo de someterlo a hemodiálisis...ya esta en una etapa de riesgo en su vida" agregó Ortega.

Aunque los mismos datos del Ministerio de Salud demuestran que se registraron 568 infectados la semana anterior, Ortega rechaza la cuarentena a la que convocaron de forma voluntaria los especialistas del observatorio ciudadano del covid-19

"La solución y está demostrado en los países que quisieron someter a la gente incluso encarcelando a la gente, esa no es la solución, mas bien provocó mas muertes y provocó el problema entre familiares con la gente ahí encerrados en un apartamento. Hay que saber salir a la calle haciéndolo con cuidado hay que saber ir al trabajo haciéndolo con cuidado. Es decir todos los días aun sin epidemia si no se transita con cuidado ahí está la muerte cuantos muertos por accidentes de tránsito, niños, jóvenes, adultos falleciendo por accidentes tránsito y eso que la policía hace un esfuerzo enorme" mencionó Ortega, cuyo gobierno promueve para este mes 4.500 actividades de aglomeraciones.

Ortega quien en discursos anteriores atacó a Estados Unidos y países Europeos como España, reconoció las donaciones de vacunas que han hecho a los nicaragüenses y que son aplicadas por el Ministerio de Salud.

"Hemos logrado recibir vacunas de pueblos hermanos que nos han donado vacunas. y donde hay que reconocerlo independientemente de las diferencias que tengamos en el orden político ideológico, hay que reconocer que ha habido un aporte a un fondo común, unos países poniendo un poco más otros poniendo un poco menos (...) y eso ha permitido que aquí recibamos vacunas y vayamos avanzando en la vacunación de la población tomando en cuenta como bien lo sabemos que las primeras personas que hay que proteger con la vacuna son las personas que tienen enfermedades graves, tan graves que la misma enfermedad lo lleva a muerte en cualquier momento" manifestó Ortega durante el acto del 37 aniversario de la DOEP, dependencia de la Policía.

"Demonios de sotana" dice Ortega sobre sacerdotes

El dictador Daniel Ortega volvió a ofender y criminalizar a los sacerdotes de la Iglesia católica en Nicaragua al tildarlos como "terroristas de sotana" y "demonios de sotana" al responsabilizarlos falsamente de que no se levantaran tranques en las protestas de abril del año 2018. Ortega exaltó la labor de la Dirección de Operaciones Especiales, (DOEP) de la Policía, que participó en la represión y según él garantizan que hoy haya "paz" para enfrentar la pandemia de la covid-19.

"El sistema de salud puede funcionar, porque hay paz, sin paz sin estabilidad no podría funcionar el sistema de salud. Recordemos lo que pasaba con las ambulancias en 2018, no dejaban pasar las ambulancias a los terroristas, recordemos lo que pasaba centros de salud hospitales que incendiaban los terroristas" acusó Ortega aunque en esas protestas no hubo quemas de ningún centro de salud, ni hospitales. Mas bien lo que ocurrió es que cerraron las puertas a manifestantes heridos y no eran atendidos.

Ortega habló de supuestos "terroristas de saco y corbata que mandaban y le pagaban a los pandilleros para que cometieran tropelías y crímenes, los terroristas de saco y corbata y los terroristas de sotana, los demonios de sotana cuando se buscaba una salida que no fuese violenta, cuando habían bañado de sangre el país" señaló Ortega pese a que no ha cumplido los acuerdos donde la Iglesia católica estuvo de mediadora y hasta el Nuncio Apostólico como testigo.

Este lunes el régimen a través del poder judicial envió a juicio oral y público a los periodistas Miguel Mora, exdirector de 100% Noticias, el cronista deportivo Miguel Mendoza, a las opositoras Ana Margarita Vijil, María Fernanda Flores y al banquero Luis Rivas. Ortega dice que se está haciendo "justicia" y arremetió con Rivas.

"Se estaban preparando para repetir la historia y se está haciendo justicia, eso es todo contra los terroristas que como instrumentos del imperio, que ha corrido incluso el imperio a hablar por un banquero, que lavaba dinero y sembraba el terror, por eso es tan importante la paz y por eso son tan importantes las instituciones armadas para defender soberanía del país" agregó Ortega.