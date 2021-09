Madre de Lesther Alemán pide un médico para su hijo

(EFE).- Lesbia Alfaro, madre del dirigente estudiantil opositor Lesther Alemán, que increpó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante el inicio de un fallido diálogo nacional hace tres años, pidió este viernes que dejen pasar un médico para que vea las condiciones de salud de su hijo en prisión.



El líder estudiantil, de 23 años, se encuentra en "estado grave" en la cárcel, denunció el jueves la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), a la que pertenece.

Recuerde Leer: Alarmante condición física y psicológica de Lesther Alemán con costo se pone en pie, débil y mal comido

"¡Qué me permitan introducirle sus alimentos y que me lo vea un médico!", clamó la madre del estudiante que concluyó la carrera de Comunicación Social.



El líder estudiantil fue acusado por la Fiscalía de ser presunto autor del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.



Alfaro relató a Efe que durante una audiencia celebrada ayer, en la que estuvo presente el abogado defensor, éste vio "mal de salud" a su hijo y que incluso tuvo problemas para ponerse de pie.

HA PERDIDO MASA CORPORAL

Según la madre, Alemán le confesó a su abogado que sentía se le adormecían sus piernas y se le dificultaba caminar.



"Lo vio más flaquito y su voz sin fuerza, como deshidratado. Además de hambre, sufre deshidratación", comentó.



"Yo pido que me que hagan el favor, que se compadezcan, somos humanos, no les gustaría a ellos que a un familiar, a un hijo, lo tuvieran así, maltratando físicamente y con hambre", continuó.



La madre afirmó que ha visto a su hijo, en los dos meses que tiene encarcelado, en una ocasión, el pasado primero de septiembre y entonces lo notó con menos peso corporal, "demacrado y bien pálido".



Demandó que no se viole el derecho a la alimentación y expresó su temor por la vida de su hijo "porque no sé en que condiciones está" y responsabilizo al Gobierno de Nicaragua si a él "me le pasa algo".

LEER MÁS: Policía secuestra a líder estudiantil Lesther Alemán y Max Jerez

Según la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), "la condición de Lesther Alemán es grave y preocupante, como resultado de intensos interrogatorios, torturas psicológicas, y la casi inexistente comunicación con sus familiares y abogados".



La AUN basó su denuncia en el relato que recibieron del abogado defensor de Alemán, quien lo visitó en la cárcel conocida como El Nuevo Chipote, donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, y donde está recluido el dirigente estudiantil.



Alemán saltó a la palestra pública por encarar en una transmisión televisada en vivo al presidente Ortega, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a quien le pidió su rendición en el marco de unas manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.



Según el Ministerio Público, "en todo momento han respetado los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas", y han "velado por la calidad y objetividad de la investigación, así como de las acusaciones, y continuará contribuyendo a mantener la seguridad y el respeto de las normas de convivencia pacífica".