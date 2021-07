Policía secuestra a líder estudiantil Lesther Alemán y Max Jerez

La sancionada policía sandinista secuestró a los líderes estudiantiles de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Lesther Alemán y Max Jerez. Esta organización forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que a su vez integra la Alianza Ciudadanos por la Libertad.

“Estamos asustados de ver que a Lesther lo detuvieron, las cosas ocurrieron hace pocos momentos, cuando a mí me avisan que a Lesther lo están deteniendo en ese momento están entrando aquí, lo único que hice fue pedirles que no fueran violentos, no sabíamos que iba a ocurrir en ese momento”, expresó Dolly Mora en la Cadena de Medios.

Mora explicó que dos patrullas con agentes policiales allanaron la vivienda en la que se encontraba Max Jerez “entraron y nos preguntaron por Max se metieron al cuarto donde estaba lo sacaron esposados y yo pedí que no lo golpearan que no fueran violentos, nos sentaron a los tres y nos quitaron los teléfonos”

Lesther Alemán, es el joven que saltó a la palestra pública por increpar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el inicio de un fallido diálogo nacional hace tres años, lo sabe, y asegura se ha preparado, en medio de la actual "cacería" de arrestos contra líderes políticos opositores, para dos escenarios: la cárcel o la muerte.

Para el graduado de Comunicación Social, de 23 años, Ortega, el antiguo guerrillero marxista que luchó contra la dictadura de Somoza (1937-1979), es una "fiera totalmente herida" que ha cruzado las líneas rojas, por lo que él se siente un "blanco" a cuatro meses de los comicios.

#LoÚltimo Max Jerez, presidente nacional de AUN, antes de ser secuestrado por la dictadura sandinista, dejó este vídeo.

"Hoy más que nunca nos une la esperanza para seguir demandando la Libertad de nuestro pueblo y la de todos los presos políticos"

Hasta el momento 27 personas han sido detenidas en los últimos 33 días, entre ellos los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes acusa de "traición a la patria".

También a una ex primera dama, otros tres políticos, un dirigente empresarial, un banquero, un periodista y seis dirigentes de un movimiento político fundado por disidentes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), incluidos dos combatientes históricos y antiguos compañeros de lucha del mandatario.

Además, a tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.