Presidente de Costa Rica convoca a migrantes a vacunarse contra covid-19

El presidente de Costa Rica llamó a los migrantes a no “tener miedo” y presentarse a los centros de vacunación para ser inmunizados contra el coronavirus, el único requisito es contar con un documento de identidad. Hasta el 10 de septiembre, Casa Presidencial contabiliza la aplicación de 6.060.255 vacunas contra el Covid-19, de 46 lotes recibidos a la fecha, compradas y donadas.

“Las personas migrantes con su documento, si tienen el refugio o su pasaporte que documente su residencia tienen que acercarse, es lo más importante que estamos haciendo hoy como país”, manifestó Alvarado.

El mandatario instó a la población que se resiste a vacunarse a no tener miedo “si hay una persona que por temas de trabajo u otros no sé ha acercado esa persona tiene el derecho de acercarse a vacunarse, también aquellas personas que trabajan por cuenta propia y que no necesariamente están aseguradas tienen el derecho de acercarse no tenga miedo acá la Caja los tiene que recibir”

Al mismo tiempo, Alvarado anunció nuevos horarios de vacunación nocturnos así como la aplicación de la dosis a la población mayor de 18 años.

“Próximamente la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) estará anunciando más ampliaciones de horarios para las personas que trabajan, la Caja ha estado vacunando los fines de semana, y se estarán ampliando más la vacunación y en esta semana se darán a conocer horarios nocturnos para las personas que trabajan. La caja estará informando cuáles son los lugares en los que se generará esto” informó

El julio de este año según el reporte de Migración y Extranjería, las solicitudes de refugio desde 2018 por parte de nicaragüenses, alcanzan al menos 23 mil solicitudes en todo ese año, más de 31 mil en 2019 y 16 mil entre 2020 y mayo del 2021, llegando a más de 70 mil las solicitudes activas.