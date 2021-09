Embajador de Nicaragua denunció que Colombia no respeta fallo de la CIJ

La delegación de Nicaragua ante la Corte de La Haya denunció que el gobierno de Colombia sigue violando los derechos de Nicaragua, al desconocer la Sentencia de la Corte del 19 de noviembre de 2012, la cual establece que el meridiano 82 no es una línea de delimitación sino que reconocía la soberanía colombiana sobre las tres islas principales.

En la audiencia, el agente de Nicaragua señaló que desde que la Corte reconoció territorio marítimo a Managua más allá del meridiano 82, Colombia se niega a acatar dicha resolución porque el actual presidente de Colombia, Iván Duque, convocó a un referéndum para rechazar la Sentencia de la Corte de 2012.

Además, el agente agregó que una reciente publicación de la Vicepresidenta de Colombia incluye las áreas marítimas de Nicaragua como colombianas, a esto se suman las declaraciones del comandante militar de la zona que afirmó que la Armada de Colombia ignorará la Sentencia.

“El 2 de mayo de 2014 la Corte Constitucional de Colombia determinó que la Sentencia sólo podía ser implementada mediante un Tratado aprobado por el Congreso y ratificado por el Presidente”, indicó el Agente.

El experto denunció que se trata de una decisión “deshonesta” de la Corte Constitucional debido a que la Sentencia de esta Corte fue dictada sobre la base de al menos dos Tratados ratificados por Colombia: la Carta de la ONU y el Pacto de Bogotá.

“Cualquier supuesta necesidad de otro Tratado para implementar la Sentencia es simplemente una excusa para no cumplir. Durante el largo proceso que condujo a la Sentencia de 2012, Colombia tuvo muchas oportunidades para afirmar que su Constitución no permitía que las cuestiones territoriales fueran decididas por la Corte. De hecho, Colombia presentó excepciones preliminares a la competencia de la Corte, pero no hay una sola frase en todos los escritos y alegatos de Colombia en esos 11 años de proceso judicial en los que haya algún indicio de que Colombia no podría cumplir con la Sentencia de la corte”, señaló el representante de Nicaragua.

Ante esto, Nicaragua solicitó a La Haya que resuelva que Colombia debe otorgar “garantías adecuadas de no repetición de sus hechos internacionalmente ilícitos”

“No hay razón para suponer que un Estado cuyo acto o conducta ha sido declarada ilícita por la Corte repita ese acto o conducta en el futuro, ya que se debe presumir su buena fe ” y por lo tanto las seguridades y garantías de no repetición se ordenarán únicamente “en circunstancias especiales”, indicó

Para el agente, las circunstancias actuales son “especiales” ya que las autoridades de Colombia han manifestado que no darán cumplimiento a la Sentencia de la Corte.

“¿Cuál sería una garantía adecuada. Estamos a la espera de saber cómo piensa Colombia que se puede confiar en el cumplimiento de la sentencia de la Corte por su parte. Nicaragua incluirá en sus peticiones finales una solicitud de que la Corte permanezca disponible hasta que sea evidente que Colombia ha cumplido con la Sentencia de la Corte y está respetando los derechos de Nicaragua”, manifestó el representante de Managua