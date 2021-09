7 a.m.

"La justicia y el tiempo nos dio la razón" así reaccionó el campesino exiliado Henry Ruiz, miembro del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía de Nicaragua, conocido como "Movimiento anticanal" ante la expulsión del "empresario" chino Wang Jing de la Bolsa de Valores de Shanghai por una estafa burbuja de 31 mil millones de dólares.

El medio de comunicación The Epoch Times reportó que la Bolsa de Valores de Shanghai impuso sanciones disciplinarias Xinwei Group y Wang Jing que incluyen la exclusión de la cotización de las acciones de la empresa y la inhabilitación de Wang para desempeñar cualquier función administrativa en las empresas que cotizan en bolsa durante 10 años.

"Sabíamos por los cuatro puntos cardinales que lo que estaba haciendo Ortega era una mega estafa. Tenía a su cómplice internacional y el tiempo nos fue dando la razón" reiteró Ruiz, originario de la Isla de Ometepe, lugar por donde pasaría el Canal Interoceánico que nunca se construyó y Ortega aún no deroga la Ley 840 "Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atigente a El Canal, Zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas".

Según The Epoch Times, el empresario chino se aprovechó de la supuesta construcción del canal interoceánico por Nicaragua para atraer inversionistas y cotizaciones fantasmas.

El medio reseña que en 2012, Wang inició contacto con las autoridades nicaragüenses, al mismo tiempo, que Xinwei Group formó una empresa privada en Hong Kong, HKND Group, que supervisaría la construcción del canal.

Ortega ordeña presupuesto

En el año 2019, Ortega tendría que haber derogado la Ley 840, al no haberse cumplido el contrato de construcción del canal, cuya mega dijeron que iba a estar lista en 5 años, tras la aprobación de la ley en el año 2013. Según Ruiz, el régimen no deroga la ley para seguir ordeñando el presupuesto general de la república y recordó que del 2018 al 2021 se asignó 28 mil 803 millones de córdobas a la Comisión del Gran Canal Interoceánico, que no hace absolutamente nada.

"Esto le sirve a él como caja chica, esa ley debía derogarse. No la ha derogado porque no quiere decepcionar a sus adeptos y seguidores, y a sus supuestos socios delincuentes internacionales y porque siguen ordeñando el Presupuesto General de la República y sigue asignando recursos a ese fantasma" denunció.

La concesión canalera contemplaba que el proyecto se realizaría en un mínimo de 5 años, por lo cual el principal inversor, HKND Group, obtendría los derechos de uso del canal y sus instalaciones durante 100 años. Sin embargo, el proyecto nunca arrancó.

Aunque años más tarde el megaproyecto fue un fraude, lo cierto es que inicialmente las campañas de promoción fueron utilizadas por el empresario chino para alcanzar prestigio y atraer inversionistas y cotizaciones fantasmas, reportó The Epoc Times.