Sancionada Policía confirma detención de joven opositora Samanta Jirón

Carolina Jirón madre de la Joven Samanta Jirón confirmó que su hija se encuentra detenida en la estación III de Managua luego de que la tarde del martes fue interceptada por sujetos vestidos de civil. Jirón laboraba en el equipo del precandidato presidencial preso Félix Maradiaga.

“Hago una denuncia formal sobre la detención de mi hija, por la detención arbitraria de mi hija Samanta Padilla Jirón el día de ayer a las 2:30 de la tarde ella es una estudiante de periodismo y de ciencias políticas. Ella no es ninguna delincuente, no es una persona que haya cometido ningún delito para que este gobierno tomara represalias en contra de ella de esa manera” aseguró la madre de la joven activista.

Según el relato de su mamá a Samanta se la llevaron sin mediar palabras “la bajaron de un vehículo con lujo de violencia sin decir para dónde la llevaban, sin presentar ni siquiera una orden de arresto. Me tuve que movilizar muy de mañanita, al chipote, a preguntar por ella y me dijeron simplemente que ahí no la tenían, que ahí no estaba detenida y que fuera al distrito III porque ahí estaba, ahí me confirmaron, no logré verla, no hable con ella simplemente lo que hicieron fue recibirme un paquete con un desayuno que lleve y una ropa” dijo Carolina Jirón, madre de Samanta en su denuncia ante el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

La madre de la joven manifestó que solicitó a la policía información sobre los motivos de la detención y los cargos, pero los oficiales le dijeron que no tenían esa información.

La madre de Samanta responsabiliza al régimen de Daniel Ortega de lo que le pueda suceder a su hija, “ si mi hija resulta dañada con su integridad física, psicológica, los únicos responsables son ellos, Rosario Murillo y Daniel Ortega ellos son los únicos responsables de los que callan las voces de nuestros jóvenes” expresó

Por su parte el colectivo de Derechos Humanos hizo un llamado a que se libere a Samanta y se respete su integridad personal, “ Samanta Jirón, se suma a una lista de personas presas y presos políticos, actualmente secuestrada por esta dictadura en virtud de estar demandando libertad y democracia para nuestro país, los presos políticos deben ser liberados” dijo la abogada Wendy Flores.

El Colectivo de DDHH señala que la detención fue realizada por fuerzas paraestatales. Un oficial, dos hombres en motocicletas y una mujer la sacaron del vehículo, y se llevaron su celular y la trasladaron a la estación policial en un vehículo sin placa y sin distintivo de la policía sandinista.