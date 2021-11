EEUU reitera "fronteras no están abiertas" mantienen deportaciones incluidos nicaragüenses, tras enfrentar proceso

Una vocera de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua aclaró a 100%Noticias que las fronteras de Norteamérica no están abiertas a migrantes irregulares por lo cual se mantienen las deportaciones de los extranjeros que ingresan de forma irregular. Luego que el medio de comunicación, Just The News reportó que el Departamento de Seguridad Nacional ya no permitiría las deportaciones de extranjeros ilegales nicaragüenses bajo el Título 42.

“La administración Biden ha dejado en claro que nuestras fronteras no están abiertas y que las personas y las familias están sujetas a restricciones fronterizas, incluyendo la expulsión y deportación”, informó la vocera a 100%Noticias.

Asimismo, la fuente oficial aclaró que el Departamento de Seguridad Nacional continúa procesando a las personas de conformidad con el Título 42 del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

“Nuestra habilidad para expulsar a individuos bajo dicha medida puede verse limitada por varias razones incluyendo la habilidad y capacidad de México de recibir a estos individuos”, advirtió

Agregó que “Los individuos que no es posible expulsar bajo el Título 42 son procesados a través de las medidas migratorias del Título 8 del Departamento y el Departamento de Seguridad Nacional regularmente se basa en estas medidas para devolver a los ciudadanos nicaragüenses a Nicaragua”

Asimismo, la Patrulla Fronteriza de Tucson Arizona, dijo a la Voz de América que "los únicos exentos del Título 42 son los menores no acompañados".

La semana pasada el medio de comunicación Just The News reportó que agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza supuestamente recibieron instrucciones sobre una nueva política por parte del Departamento de Seguridad Nacional para detener las deportaciones de extranjeros ilegales nicaragüenses bajo el Título 42, una cláusula dentro de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944 que "permite al gobierno prevenir la introducción de personas durante determinadas emergencias de salud pública ".

Sin embargo, la información que publicó Just The News que a su vez la atribuyó a supuestos agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza es falsa debido a que las deportaciones se mantienen, con excepción de aquellos nicaragüenses que demuestran que realmente son perseguidos políticos y estos pasa por un proceso migratorio y ante las cortes de Estados Unidos.

Cifras

Unos 95.000 nicaragüenses han dejado el país en lo que va de 2021, principalmente a Estados Unidos, como consecuencia de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, según informó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Esta cifra se suma a los 100 mil nicaragüenses que emigraron entre el 2018 y el 2020.

Según las proyecciones basadas en las estadísticas oficiales de los principales países de destino, "en 2021 habrán migrado hacia EE.UU. 60.000 personas y 35.000 hacia Costa Rica", precisó Wendy Flores, abogada del Colectivo.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la última actualización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.