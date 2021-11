Memes en redes sociales tras retiro de Nicaragua de la OEA

Tras el anuncio oficial de la denuncia y renuncia del Estado de Nicaragua a la Organización de Estados Americanos, OEA, la sátira de los nicaragüenses a través de las redes sociales no se hizo esperar. Las burlas se enfocaron contra el embajador Arturo McFields Yescas quien recientemente el pasado 5 de noviembre había presentado sus cartas credenciales ante el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y 14 días después presentó la carta donde informan que se retiran del organismo.

El portal oficialista 19 digital manifiesta que “el día de hoy 19 de noviembre de 2021, el Embajador Arturo McFields Yescas Presentó ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, la Denuncia a la Carta de la OEA” esto en referencia al acto cometido este viernes y aparece el embajador de Nicaragua con un rostro serio.

Sin embargo, el pasado 5 de noviembre este mismo sitió divulgó con bombos y platillos que el Embajador Arturo McFields Yescas presentó Cartas Credenciales ante la Organización de Estados Americanos (OEA) quien además expresó que, durante la Ceremonia, “el Compañero McFields manifestó sentirse muy honrado de presentar Cartas Credenciales como Embajador de Nicaragua” cita la publicación del portal oficialista acompañado de la fotografía del embajador sonriente junto a Almagro.

Memes en redes sociales

Los nicaragüenses empezaron hacer memes en los que se observa al embajador Arturo McFields Yescas estrechando la mano del secretario Almagro con la frase así entran (sonrientes) y la imagen en picture aparecen ambos personajes con rostros serios " así se van".

Por otro lado, se aprecia otra imagen en la que están en un grupo de WhatsApp todos los países miembros de la OEA y el Estado de Argentina comenta manden stiker y luego se lee "Nicaragua abandonó el grupo", como una burla por la decisión tomada por el dictador Daniel Ortega este viernes para retirarse de la OEA.

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, (1979-1990) Edgar Parrales declaró a The Associated Press que aún cuando hayan transcurrido dos años desde esta solicitud, Nicaragua no podrá abandonar el foro hemisférico “si no ha cumplido con sus obligaciones”.

“Al 19 de noviembre de 2023 Nicaragua tendrá que haber cumplido todo lo que la OEA le ha mandatado: respeto a los derechos humanos, a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Si no lo ha hecho, no podrá salirse”, dijo el exdiplomático, hoy en la disidencia.

“Esto quiere decir que Ortega deberá liberar a los presos políticos, dejar de reprimir al pueblo y respetar las libertades públicas y la independencia de poderes”, acotó a AP.

A su juicio, la decisión gubernamental revela “capricho, terquedad y tozudez” y “no les resultará como maniobra para evadir sus responsabilidades”.

Parrales agregó que Nicaragua podría perder algunas fuentes de financiamiento externo si la OEA solicitara la suspensión de desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No se descarta tampoco que Estados Unidos, como miembro de la organización, presione ante otras entidades internacionales para tomar medidas similares.