Allanan vivienda del ex embajador Edgard Parrales, quien está preso en el Chipote

Carmen Parrales, hija del ex embajador Edgard Parrales, denunció que la sancionada policía sandinista está allanando la vivienda de su padre en Los Robles, Managua. Al mismo tiempo, confirmó que su progenitor se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote.

“Están allanando la casa. No hay nadie pero están mis perros , me los van a matar porque ellos van a ladrar si ven que entran desconocidos. Mi mamá no está, pero están mis perritos y temo por ellos porque no dejarán que entren extraños”, denunció Parrales en 100%Noticias.

Parrales confirmó que su padre se encuentra en las instalaciones del Chipote donde le recibieron medicamentos y productos personales, sin embargo, les preocupa la alimentación debido a su condición de salud.

“Desayuno no aceptaron, la policía comentó que ellos le brindaron comida. Sin embargo, eso es peligroso porque necesita una alimentación específica por su salud, esperamos que reciban la comida que estaremos llevando nosotros. Y también pronto nos permitan verlo, verificar su estado de salud y condición física”, dijo Parrales.

El ex embajador de Nicaragua ante la OEA fue secuestrado del patio delantero de su vivienda por hombres de civil que lo metieron a la fuerza a un vehículo particular.

El pasado viernes, el analista político participó en el programa 100%Superchats donde calificó como “hipocresía” la decisión de Ortega que solicitó la salida de Nicaragua de la OEA, una semana después de que la Asamblea General del organismo considerará que las elecciones "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática"