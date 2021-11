Monseñor Álvarez: reinos fundados sobre las armas, intimidación, amenaza, chantaje son débiles

Monseñor Álvarez también criticó a los políticos que mencionan el nombre de Dios en sus discursos políticos, pero que han condenado al pueblo a vivir en la pobreza y en la injusticia social promovida por los gobernantes del mundo.

El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos, también administrador apostólico de la diócesis de Estelí, durante la eucaristía de la solemnidad de “Cristo Rey del Universo”, celebrada en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, en el departamento de Estelí, expresó que los reinos fundados sobre las armas, la intimidación, la amenaza y el chantaje, lejos de ser fuertes, “son débiles”.

“Para los creyentes, reinar es servir. Solo así se puede estar atento al clamor del pobre, del débil, del marginado… Muchas son las causas, y no de ahora, que han empobrecido a nuestro país y estas causas las arrastramos desde hace 200 años, es decir, no somos pobres porque nos tocó ser pobres, sino porque desde que hay una decisión política de no distribuir las riquezas con equidad a la persona se le somete a ser pobre”, expresó el obispo de Matagalpa durante su eucaristía matutina celebrada en la diócesis de Estelí.

“Esta errónea decisión política e histórica en nuestro país se ha configurado a partir del no construir cimientos mínimos aceptables para la edificación de un estado social y de derecho sin una justicia independiente el estado se degrada en detrimento de la seguridad jurídica del pueblo”, continuó Álvarez.

Reino de Dios se fundamenta sobre el amor

Monseñor Álvarez también criticó a los políticos que mencionan el nombre de Dios en sus discursos políticos, pero que han condenado al pueblo a vivir en la pobreza y en la injusticia social promovida por los gobernantes del mundo.

“El pueblo debe de pagar en pobreza y en mayores costos el precio de una justicia que no es independiente, de una justicia dependiente. La historia enseña que los reinos fundados sobre el poder de las armas, la intimidación, la amenaza, el chantaje, la coacción, son realmente frágiles y débiles, antes o después, pero terminan quebrándose”, aseveró el religioso.

El obispo de Matagalpa explicó que “el reino de Dios se fundamenta sobre el amor, la reconciliación, el perdón, la fraternidad, la solidaridad, la no exclusión, la no discriminación que son condiciones para el desarrollo humano sostenible y el respeto a los derechos”.

El líder de la iglesia católica de Matagalpa, quien ha denunciado constantemente las violaciones de derechos humanos cometidas por el dictador Daniel Ortega y su esposa, la vicedictadora Rosario Murillo, quienes además de perseguir a los opositores críticos a su gobierno, han arremetido contra los obispos y sacerdotes, tildándolos de “golpistas” y “vende Patria” por no someterse a su gobierno.

“El reino de Dios se radica en los corazones ofreciendo a quien lo acoge, paz, libertad y plenitud de vida”, finalizó el prelado.