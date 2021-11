Álvarez: "La bondad existe y es más poderosa que el mal”, en referencia a la migración y los secuestros

Monseñor Rolando Álvarez se refirió a los miles de nicaragüenses que están migrando por la falta de trabajo y de justicia en el país. Por eso, expresó que no están solos porque los creyentes los acompañan con sus oraciones.

“Hoy iniciamos un camino de esperanza, hay muchos que han iniciado un camino de dolor y sufrimiento, muchos hermanos y hermanas, familias completas han iniciado su migración, su exilio porque no encontraron en su tierra lo que por justicia les corresponde. Pienso en ellos, en la angustiosa decisión tomada, partir solos o con toda la familia; en las razones que les obligaron a tomar esta decisión, la falta de trabajo, las deudas, ya no hay para el pan en la mesa, ya no hay justicia para ustedes y mientras emprenden el durísimo camino teniendo durante el día como techo el sol inclemente, por las noches las estrellas y el frío que toca hasta los huesos”, expresó Álvarez.

Al mismo tiempo, en la homilía del primer domingo del tiempo de Adviento, desde la Iglesia Catedral San Pedro Apóstol de Matagalpa, Monseñor expresó que la bondad si existe y es más poderosa que el mal, en relación a los secuestros que sufren los migrantes a manos de bandas criminales.

“Se encuentran con la enfermedad, el hambre, con la persecución de personas que aprovechándose de ellos les extorsionan, le secuestran y tantas veces al no conseguir la recompensa buscada les quitan la vida, la que solo pertenece a Dios. Sí logran llegar a su destino les tocará empezar nuevamente.Les pido hermanos migrantes y exiliados háganlo todo en el nombre de Dios y vuelvan por esta vez la vista atrás para agradecer todas las manos que se extendieron en su favor porque si las hay para dar gracias por ellas porque la bondad existe y es más poderosa que el mal”, dijo

Álvarez agregó que los migrantes y exiliados no están solos cuentan con el cariño, amor y oraciones de los creyentes “estamos buscando el lugar donde nacerá la esperanza de este mundo, dónde nacerá el Sol de justicia. Hermanos y hermanas no están solos, no van solos también nosotros les acompañamos con nuestro cariño, amor y nuestras oraciones”

Migración nica rompe récord

Esta semana Estados Unidos reportó un aumento en el número de casos de inmigración nicaragüense que esperan ser atendidos por los jueces, el cual se disparó de 4,145 en 2018 a más de 34,000 el mes pasado, según datos de Transactional Records Access Clearinghouse of Syracuse (TRACS), un grupo de investigación de la Universidad de Syracusa.

Reuters informó que más de 19,000 de esos expedientes se agregaron este año, lo que representa una cifra récord.

Un porcentaje superior al 60% de los procedimientos de deportación de nicaragüenses llevaron a su expulsión de Estados Unidos en 2019, cuando se presentaron más de 14,000 de esos casos.

Solo a 1,253 nicaragüenses se les permitió permanecer en Estados Unidos, y muchos expedientes de 2019 siguen sin resolverse, según muestran los datos de TRACS a la agencia Reuters.