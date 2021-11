Ulises Rivas, excarcelado político y hermano de Lázaro Rivas dijo que no pueden dialogar con dictadores que han cometido crímenes de lesa humanidad.

Los familiares de los más de 170 presos políticos que se encuentran en las cárceles de Nicaragua, principalmente en los sistemas penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, y la cárcel de mujeres “La Esperanza”, en el municipio de Tipitapa, dejaron firme su posición referente al diálogo que el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo pretenden realizar después de asumir un nuevo periodo presidencial por “la fuerza y la ilegitimidad.”

“Mientras haya presos y presas políticas, no al diálogo”, dijeron los familiares de los reos de conciencia durante una conferencia de prensa realizada este martes.

“Como hermana de un preso político yo no participaría si mis hermanos están en la cárcel. Que liberen primeramente a nuestros hermanos y que se valla Ortega, ese es el único diálogo que queremos”, expresó Karen Lacayo, hermana de Edward Lacayo, quien desde el 2018 se encuentra en las mazmorras de la dictadura.

Por su parte Ulises Rivas, excarcelado político y hermano de Lázaro Rivas dijo que no pueden dialogar con dictadores que han cometido crímenes de lesa humanidad.

“A nosotros nos duele dialogar con unos asesinos, con personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, yo no me sentaría , pero si la organizaciones por el bienestar del pueblo, por el bienestar de Nicaragua y la libertad de los presos políticos mis respeto si se sientan (a dialogar) pero en lo personal yo no opino por un diálogo teniendo a nuestros familiares presos, se les ha dado la oportunidad a la dictadura y no han querido nada, por eso nosotros estamos con nuestra posición firme el NO diálogo, porque siguen también secuestrando”, declaró Rivas, quien se encuentra en el exilio.

“Navidad sin presos políticos”

La posición de los familiares de los presos políticos, surgieron en el contexto de la campaña “Navidad sin presos y presas políticas” cuyas fechas traen momentos amargos llenos de tristeza y soledad a las familias de los reos de conciencia.

“Estas fechas son dolorosas para las madres, los hijos y esposas de todos los familiares que hemos pasado en más de una ocasión en visitas humillantes para poder ver nuestros familiares… Al acercarse esta fecha donde las familias están reunidas para celebrar la navidad hay más persecución y nuevos arrestos, y estamos viendo como miles de hermanos huyen del país para enfrentar el doloroso exilio”, dice un comunicado difundido por los familiares de los presos políticos este martes.