Variante Ómicron podría ser más agresiva, advierte doctor Leonel Argüello

11:50 a.m.

El epidemiólogo, puntualizó que para el estudio de una variante se tienen que tomar en cuenta una serie de análisis sobre el comportamiento del virus de la covid-19 sobre una persona contagiada.

Ante la advertencia de una nueva variante del Covid-19, que apareció en Sudáfrica, el doctor Leonel Argüello explicó que de momento se desconocen con exactitud su comportamiento y los nuevos síntomas que podrían presentar las personas contagiadas.

La Organización Mundial de la Salud afirmó en días pasados que la nueva variante es de “preocupación” por lo que científicos estudian la posibilidad de declararla de peligrosidad o si no representa mayores riesgos para las personas contagiadas.

Lea: Nicaragua reprueba en Ciencias, Matemáticas y Lectura por la Unesco

“La variante Ómicron es catalogada como una variante de preocupación al igual que la Delta y se tienen que hacer más investigaciones porque es nueva. Se desconoce mucho sobre los síntomas en los pacientes, apena es una doctora que observó nuevos síntomas”, señaló el doctor Argüello, propietario del blog “Por tu Salud”.

El epidemiólogo, quien se encuentra en el exilio, puntualizó que para el estudio de una variante se tienen que tomar en cuenta una serie de análisis sobre el comportamiento del virus de la covid-19 sobre una persona contagiada.

“Cuando hablamos de variantes de preocupación tomamos en cuenta tres casos, lo primer es que se vuelven más contagiosas, lo segundo es que pueden ser más agresivas, en esta segunda ola que enfrentó Nicaragua, viste que murió gente joven y el otro punto es que las variantes tienen la posibilidad de esconderse y se ocultan de las vacunas, es decir, puede haber peligro de que las vacunas no te protejan”, detalló el epidemiólogo, quien se encuentra en el exilio por las amenazas de la dictadura.

“Aunque estés vacunado, la variante Delta no se protege por completo de las vacunas. La variante Ómicron puede ser peor”, advirtió el galeno.

Síntomas

El doctor Leonel Argüello llamó a la población a conservar la calma. En cuanto a los síntomas de Ómicron, dijo que “siguen siendo los mismos de la Covid-19” que se conocen, por lo que recomendó continuar aplicando las medidas de bioseguridad.

Lea más: Hijo de líder campesino Pedro Mena narra su exilio a diario de California

“Los síntomas de Ómicron son similares, lo que pasa es que hay médicos que miran algunos casos más puntuales. Mientras no tengas investigaciones grandes, los síntomas siguen siendo los mismos”, detalló el médico.

El doctor explicó que el virus de la Covid19 se transmite por medio de las vías respiratorias y no por los alimentos a como muchas personas creen.

“Una vez que el virus entra, te afectan los pulmones, los síntomas van desde una alergia hasta una diarrea, esta enfermedad tiene mil caras. El virus no se transmite por otras causas, se transmite solo por la respiración”, aclaró.

En cuanto al tema de la vacunación contra la Covid-19, Argüello aclaró que “todas son seguras”.

“Si te vacunas no quiere decir que no te de el virus. Las vacunas no llevan el virus, lo que llevan una proteína del virus”, detalló el galeno.

Posible rebrote

Ante la imprudencia de la dictadura, de promover aglomeraciones en medio de una amenaza de una nueva variante, el epidemiólogo llamó a la población a “no bajar la guardia” y seguir cuidándose sobre el peligro que podría representar la nueva variante.

Lea también: Discusión en OEA: llaman a repetir las elecciones en Nicaragua e instan a diálogo "genuino"

“En Nicaragua no se previene el contagio. En Nicaragua se promueve el contagio de la Covid-19, en Nicaragua se promueve que la gente se enferme, se complique y se muera y que los que se contagian que posteriormente les quede dañada su salud”, advirtió el doctor Argüello.

“La epidemia sigue, no ha pasado, continúa transmitiéndose de persona a persona. Aunque no siga saliendo en los medios o redes sociales, siguen ocurriendo muertos. Si el gobierno sigue aglomerando gente, podemos tener la tercera ola en el primer trimestre del año nuevo. Pudiera ser la variante Delta o Ómicron”, recordó.

El experto en salud pública recordó que “entre más contagios, mayores variantes. No es necesario que se importen, entre más aglomeraciones hay, más variantes pueden surgir”, finalizó.