Laureano Ortega Murillo, nombrado por sus padres, Daniel Ortega y Rosario Murillo, asesor para las inversiones, firmó este 9 de diciembre en Nicaragua y 10 de diciembre en China, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China comunista. En horas de la tarde del jueves el canciller Denis Moncada desde Managua realizó el anuncio sorpresivo de romper relaciones con Taiwán.

“El Gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el Mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino”, dijo Moncada en un breve discurso de un minuto.

Hua Chunying, Ministro Adjunto de Relaciones Exteriores, y Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China compartió fotografías de los sancionados Laureano, Rafael Ortega Murillo y el Ministro de Hacienda sancionado Iván Acosta en reuniones con funcionarios de la cancillería China, donde Laureano firmó el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

"El 10 de diciembre de 2021, China y Nicaragua firmaron en Tianjin el Comunicado Conjunto sobre la Reanudación de las Relaciones Diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua" dijo la funcionaria China

Añadió que "El Gobierno de la República de Nicaragua romperá las “relaciones diplomáticas” con Taiwán a partir de este día y se compromete a no desarrollar más relaciones o intercambios oficiales con Taiwán. Agradecemos esta posición" escribió la funcionaria.

On 10 December 2021, #China and #Nicaragua signed in Tianjin the Joint Communiqué on the Resumption of Diplomatic Relations Between the People’s Republic of China and the Republic of Nicaragua. pic.twitter.com/SWejYjBzCb