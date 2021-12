Taxistas “aliviados”: “hay billetitos en las calles” por pago de aguinaldo

8:15 a.m.

El gremio taxista ha sido uno de los más golpeados con la crisis de la pandemia en el país. Aunque manifiesta que desde la segunda quincena del mes de noviembre se observó un ligero repunte, es menor en comparación con igual período del año pasado.

Don Javier González tiene 15 años de ser taxista. “Usted no me lo está preguntando, pero el mes de octubre me costó reunir para pagar el recibo de luz”, cuenta este padre de familia a quien también se le acumuló la promoción de dos hijas: una de quinto año y otra de sexto grado.

“Gracias a Dios desde los primeros días de diciembre se mira más movimiento en las calles y es el momento que tenemos que aprovechar porque después no sabemos cómo vamos a estar”, se pregunta este hombre de 45 años. “Vengo del lado del mercado Oriental y está full”, agrega.

José Pérez es veterinario de profesión y tiene poco de ser cadete. Cuenta que el taxi es de un familiar y por 300 córdobas se lo alquila y le pone combustible. “Yo les ofrezco a mis mismos clientes el servicio de transporte y así me busco unos pesitos extras”.

Aumento en demanda

Vidal Almendarez, presidente de FENICOOTAXI confirma que a partir de la segunda quincena de noviembre mejoró la demanda del servicio y cree que se debe al pago del treceavo mes para empleado del estado y en los primeros días de diciembre para el sector privado.

“Esperamos que el resto del mes continúe esta situación y aunque ha aumentado la demanda del servicio todavía es menor en comparación a los años que no había pandemia del Covid-19”.

Agrega que si bien es cierto hay más demanda del gremio, las personas están siendo prudentes con el uso del aguinaldo ante un futuro incierto. Por lo que este representante mostró preocupación.

“Podemos decir que el mes de enero es históricamente un mes recesivo y se corre el riesgo que este 2022 pueda ser más intenso a años anteriores”.