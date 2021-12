Monseñor Báez llama a policías y militares a no estar al servicio de tenebrosos grupos políticos

Monseñor Silvio Báez llamó a los oficiales y militares de la sancionada Policía Sandinista y Ejército de Nicaragua a no estar al servicio de “tenebrosos” grupos políticos y económicos en el país. Por el contrario, los invitó a no acumular sino compartir, “ser honestos y no ser violentos''.

En su homilía, Báez se refirió al profeta Juan "El Bautista", quien le predicaba a tres grupos de personas; en primer lugar, la gente: enfermos incurables, pobres, extranjeros, de todo; en segundo lugar, los cobradores de impuestos, gente ordinariamente corrupta, despreciada por el pueblo por ser colaboradores de los romanos, y, finalmente, los soldados, adiestrados para ser crueles y oprimir, también aborrecidos por la gente por ser un ejército de ocupación que maltrataba y reprimía al pueblo.

En este contexto, Monseñor Báez expresó que Juan invitaba a los oyentes a cambiar de vida y abrir el corazón a Dios porque Jesús no excluye a nadie, “para él nadie está irremediablemente perdido y que desea hacer florecer la vida de todos los seres humanos”

Por eso, el religioso expresó que a las personas Dios las llama a compartir porque es la forma más auténtica de ser humanos y de reconocer a Dios como Padre de todos.

“Lo que tenemos no es solo nuestro, mientras hay personas que pasan necesidad. Juan invita a la caridad y a la solidaridad, a la compasión y a la justicia. Nuestra fe se hace concreta a través de pequeños gestos que hagan más humana y feliz la vida de los demás”, manifestó

En el caso del segundo grupo de cobradores de impuesto, Juan les dijo “No sigan cobrando más de lo establecido”. “No les pide que dejen su profesión, ni que se vayan con él al desierto, pero sí que actúen con honestidad. No los invita a ir al templo, ni a cumplir actos religiosos o realizar grandes ayunos. Les exhorta a renunciar a la corrupción y a ser honestos”

Finalmente en el caso de los soldados, Báez manifestó que el profeta Bautista los llamó a “No extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtate con su salario” (Lc 3,14).

“Quienes forman parte de un cuerpo policial o de un ejército no tienen por qué ser crueles, ni por qué estar al servicio de tenebrosos grupos de poder político y económico. También ellos pueden acoger a Dios en su corazón y encontrar el camino de la alegría si renuncian a reprimir al pueblo, si siguen su conciencia recta y dejan de ser cómplices de gobernantes autoritarios y corruptos. Renunciar a la violencia es también una expresión concreta de la fe y un camino hacia la alegría”, exhortó Báez.

En general, Monseñor dijo que los creyentes y seres humanos estamos llamados a no acumular sino compartir, ser honestos y no ser violentos.

“Juan nos enseña que la fe no es algo abstracto, ni una teoría que deja intacta la vida. Al contrario, la fe se encarna, se hace vida en nosotros a través de gestos concretos. No basta aprender doctrinas, creer dogmas o celebrar ritos religiosos. Mostramos lo que creemos con lo que hacemos”, concluye.