Ropa usada: los nuevos “estrenos” para Navidad en Nicaragua

En Nicaragua, la ropa usada se ha vuelto una alternativa económica para los estrenos de fechas decembrinas. Resolviendo la demanda de pequeños y grandes. Cada vez son más las personas que consumen las prendas americanas en tiendas físicas y virtuales.

Doña Lidia Tercero aprovechó su aguinaldo y compró dos mudadas a sus hijos adolescentes en una tienda de segunda mano.

“Yo fui al mercado Roberto Huembes a cotizar la ropa de los chavalos después que salí de mi trabajo y salí asustada con los precios me tocó salir con las manos vacías”.

Cuenta que dos días más tarde regresó a ese mismo comercio a comprar ropa de paca y ahí vio pantalones en buen estado por el valor de 280 córdobas y 300 córdobas. Expresa que las prendas de vestir eran seleccionadas. En una tienda en línea compró las camisas en 150 córdobas cada una y pagó 50 córdobas por el envío.

“Gasté mil y pico y les compré a los dos, pero si lo hubiera comprado nuevo no me ajusta ni para uno y para colmo hay inseguridad en los mercados”.

Como doña Lidia, Ana Palma también le compró ropa a su hija de 14 años y su hijo de 11 en un grupo de Facebook, dice que se dio el lujo de vestirlos variados por un costo menor. “Para esta fecha la ropa nueva se pone cara y ya me venía preparando, comprando de pieza en pieza para mis hijos a una muchacha que vende en su casa y las ofrece en las redes también”, dice esta madre soltera quien labora como secretaria de una empresa.

Ana dice que todos los años el padre de sus hijos les compra sus estrenos “por aparte”, por lo que tal vez sus hijos logren vestirse con ropa nueva. Sin embargo, ella prefirió no atenerse porque al padre de sus hijos le dio Covid-19 en agosto pasado y cree que aún no se ha recuperado del todo.

Meyling Hernández recibió una remesa para los estrenos de sus dos pequeñas hijas de parte de su esposo quien desde mayo pasado trabaja cuidando una finca en Costa Rica y cuenta que ha decidido comprarle una mudada nueva y otra usada a sus niñas.

“Tengo dos niñas y su papá me envió para sus estrenos. El próximo año la mayor entra a la escuela y ya voy pensando en alistarla por lo que también le voy a comprar los zapatos colegiales en negro para que me le sirvan para el otro año. Antes yo derrochaba, ahora no”.

Meyling dice que ella se comprará una mudada en una boutique de segunda mano que todos los domingos y los jueves ponen las piezas en descuento.

“La vez pasada me compré una blusa en 90 córdobas y un pantalón en 130, ahí mismo me lo puedo tallar y no ando con la sofocación del mercado que hasta me pueden robar”.

Esta joven de 24 años dice que prefiere asistir a las tiendas y no confía en las ventas en línea. “A veces te ofrecen algo bonito y cuando lo miras te decepcionas y por la vergüenza ya ni lo podés regresar”, enfatizó Hernández.