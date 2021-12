Estudiantes de cancelada UHISPAM protestan en las sedes demandando información sobre su futuro

“El Ministerio de Gobernación dio la orden de no extender certificados de notas, ni títulos, ni ningún documento a los estudiantes de Uhispam” aseguró padre de familia.

Tras la cancelación de la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana, por la Asamblea Nacional de Nicaragua, los estudiantes y padres de familias de los diferentes recintos de esta casa de estudio se presentaron a las filiales de esta alma mater, para exigir que las autoridades académicas les den respuesta.

Entre las demandas que los estudiantes y padres de familia realizaron en los recintos de Masaya y Jinotepe están las explicaciones de cómo quedarán sus calificaciones, así también demanda respuesta sobre los pagos que han hecho, e incluso estudiantes que ya habían cancelado el pago de sus títulos.

Lea Además: UHISPAM anuncia que seguirán funcionando y Torres se aferra a Dios tras caer en desgracia

A través de una transmisión en vivo realizada por la plataforma digital Nicaragua Actual, un padre de familia pidió a los estudiantes que no tomaran represalias en contra de la directora, y manifestó que la orientación que la doctora había recibido era que las instalaciones permanecieran cerradas sin embargo esta procedió a recibir al estudiantado y padres de familia que demandaban, en las afueras de la institución, respuestas inmediatas.

“La orden es que esta universidad tiene que estar cerrada desde ahorita… no tiene autorización para dar historial de notas, no tiene autorización para dar certificados de notas, ningún documento, porque el Ministerio de Gobernación, prácticamente, ya lo tiene en sus manos, no está en manos de los docentes, no está en manos de los señores que trabajan aquí”, dijo el padre de familia luego de salir de hablar con la directora.

Por su parte en el municipio de Jinotepe, también decenas de estudiantes de esa sede, se apostaron en las afueras de la institución educativa en la que de igual manera realizaron la misma demanda, sin embargo, no han encontrado respuesta ante la situación.

“Realmente estamos solicitando respuesta ante la inversión que hemos hecho como estudiantes universitarios, con más de cuatro años de estar pagando, imagínate, y pues que nos digan ahorita que se cierra la personería jurídica”, dijo un estudiante de Jinotepe.

Lea: Diputados cancelan Cantur de Leonardo Torres y ocho Asociaciones más

Tras la cancelación del estatus legal de la UHISPAM, informaron en un comunicado que todas las actividades académicas continuarán de manera normal, sin embargo, fue vía WhatsApp que estas cancelaron los actos de graduación de los nuevos profesionales de Masaya y Rivas, que hoy se encuentran en la incertidumbre.

“Buenas tardes a todos. Nos han orientado dar aviso que se suspende el acto de graduación previsto a realizarse en Diriá. Los títulos los entregaremos en el recinto Masaya el jueves 16 a partir de la 1:00 pm. Lamentamos los inconvenientes”, fue la justificación brindada por las autoridades de la casa de estudio.