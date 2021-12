Minsa oculta cifras de fallecidos por neumonía en Nicaragua

La pandemia de covid-19 ha dejado 215 muertos y 17.411 contagios, según el Ministerio de Salud nicaragüense.

El Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa) publicó 36 boletines epidemiológicos correspondientes al año 2021 los cuales revelan datos sobre el comportamiento del covid-19, dengue, malaria y neumonía, entre otras epidemias. Sin embargo, las autoridades ocultaron deliberadamente los datos sobre los fallecimientos por neumonía que serían atribuibles al covid-19.

Esta no es la primera vez que el Minsa oculta información pública porque en mayo de 2020 suspendió la publicación en línea de estos documentos. Para el epidemiólogo Álvaro Ramírez la estrategia de Minsa es incomprensible.

LEER MÁS: Nicaragua realiza la primera compra de vacunas contra la covid-19 aprobadas por la OMS

“La estrategia del Ministerio de Salud ha sido de ocultar la pandemia, el Minsa ha tratado de ocultar la pandemia desde el principio basado en la política que el gobierno por alguna razón tomó y que nunca ha sido de carácter pública” dijo Ramírez a la Voz de América.

La última vez que el Minsa público los boletines epidemiológicos fue en mayo del año pasado cuando los médicos independientes alentaron sobre un inusual aumento en las muertes por neumonía que en realidad señalaron se trataba de fallecimientos a causa del covid-19, pero que las autoridades calificaron como neumonía atípica.

El epidemiólogo Leonel Argüello urgió en la necesidad de avanzar en el proceso de vacunación ante la aparición de nuevas variantes en la región, como la variante de preocupación Ómicron, la cual ya fue detectada en Costa Rica.

“El gobierno tiene que reconocer lo que está pasando en el mundo, tiene que reconocer la muerte de una cantidad de gente más de 8000 el año pasado y ahorita no sabemos porque no han publicado los datos oficiales para poder hacer un análisis sobre el exceso de la mortalidad, pero si no hay un reconocimiento tenés un desastre”, dijo Argüello.

SEGUIR LEYENDO: Observatorio Ciudadano Covid-19 reporta dismunución de casos en Nicaragua

Los boletines epidemiológicos divulgados arrojan que el Centro Nacional de Diagnóstico del Minsa realizó un total de 128 mil 163 pruebas PCR para identificar el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del covid-19.

La pandemia de covid-19 ha dejado 215 muertos y 17.411 contagios, según el Ministerio de Salud nicaragüense.

Por su parte la red de médicos Observatorio Ciudadano Covid-19 ha reportado 5.964 muertes por neumonía y otros síntomas de la pandemia, así como 31.269 casos sospechosos.



Con información de la Voz de América.