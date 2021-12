Rosario Murillo recuerda asalto a casa de Chema Castillo, sin mencionar a Hugo Torres preso por su dictadura

El Comando que asaltó la casa se denominaba “Juan José Quezada”, y estaba integrado por el ex jefe del Ejército de Nicaragua, Omar Halleslevens.

La sancionada vicepresidente Rosario Murillo, recordó el asalto a la casa de Chema Castillo, el 27 de diciembre de 1974, en el que se liberaron a presos políticos, entre ellos, el dictador Daniel Ortega. En esa acción participó el General en Retiro del Ejército de Nicaragua, Hugo Torres, hoy uno de los 170 presos políticos de Ortega.

“Que día ese, que días aquellos, cómo nos sentimos todos los que escuchamos, los que oímos, los que vimos, los comunicados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, llamando al pueblo a tomar conciencia, más y más conciencia de las atrocidades, del odio en nuestra Nicaragua Bendita, el odio que siempre mata, que siempre atropella, que siempre destruye, el odio, la codicia, la avaricia y vendepatrismo, cuanto destruye, cuánto mal ha hecho en tantas partes del mundo y a tantas familias en todo el mundo”, dijo Murillo, sin mencionar la participación de Torres.

LEER MÁS: Álvarez: "Niño de Belén permite que los encarcelados por razones políticas puedan volver a sus hogares"

La sancionada vicepresidente expresó que en aquella fecha reivindicaron la verdad, “nos sentimos honrados, nos sentimos todos en la alegría de la dignidad nacional que se ponía en alto, porque éramos capaces de asestar, no le llamemos golpes, de asestar a la dictadura ese puño del pueblo nicaragüense hecho uno, que decía, basta ya, No más Somoza, no más dictadura”.

El día de su captura el General en Retiro, Hugo Torres Jiménez recordó que por su participación en acciones contra Somoza, fue liberado su verdugo y carcelero Daniel Ortega Saavedra.

En 1978 Torres, junto a Dora María Téllez y el fallecido comandante cero Edén Pastora, lideraron la operación de la toma al Palacio, que operaba como Asamblea Nacional.

"Tengo 73 años de edad, nunca pensé que a estas alturas de mi vida iba a estar luchando contra otra dictadura, ahora más fiera que la dictadura de los Somoza, más inescrupulosa, más irracional, absolutista, sería el prisionero político de más edad de este país (...) Cuando una dictadura se encuentra acorralada por su liquidación, su muerte política, tira zarpazos saca las garras, enseña los dientes para tratar de atemorizar a la población”, manifestó Torres horas antes de su detención en un video que dejó grabado y que se publicó tras su captura.

SEGUIR LEYENDO: Hospitalizan al General en retiro Hugo Torres, preso político de Daniel Ortega

El pasado 17 de diciembre, Torres fue hospitalizado y trasladado al Hospital Roberto Huembes, que es el Hospital de la Policía Nacional y es ahí que llevan a todos los presos que están en custodia de la Policía.

El Comando que asaltó la casa se denominaba “Juan José Quezada”, y estaba integrado por el ex jefe del Ejército de Nicaragua, Omar Halleslevens, Leticia Herrera, Hilario Sánchez, Javier Carrión, Joaquín Cuadra, Alberto Ríos, Róger Deshon, Eduardo Contreras, Germán Pomares, Hugo Torres, Olga Avilés, Eleonora Rocha y Félix Pedro Picado