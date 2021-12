Investigación revela 38 métodos de torturas cometidos por el régimen de Daniel Ortega a presos políticos

11:50 a.m.

Uno de los testimonios más impactantes que se destaca en el informe es el narrado por el neurocirujano Josmar Briones, quien denunció que en las celdas de El Chipote, policías y paramilitares violaron a dos estudiantes con fusiles AK-47

En una investigación titulada “38 métodos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes utilizados en las cárceles de Nicaragua” elaborado por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, se destacan los métodos utilizados por la dictadura de Daniel Ortega en contra de los presos político en el país, además de documentar los testimonios de los afectados.

“El presente documento se enfoca en la recopilación de treinta y ocho mecanismos de tortura física y psicológica, tratos crueles, inhumanos o degradantes practicados en las diferentes cárceles de la Republica de Nicaragua. Todos han sido denunciados por las víctimas o sus familiares a través de los medios de comunicación independientes y ante organismos de derechos humanos nacionales e internacionales” señala la investigación.

Recuerde Leer: Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua documenta 143 casos de tortura, presentan quinto informe

Uno de los testimonios más impactantes que se destaca en el informe es el narrado por el neurocirujano Josmar Briones, que se encuentra exiliado en Estados Unidos, denunció que en las celdas de El Chipote, policías y paramilitares violaron a dos estudiantes con fusiles AK-47.

“Los dos casos más impactantes que he visto en mi vida profesional y personal fue el de dos varones que fueron violados con fusiles AK-47, aún recuerdo sus rostros llenos de dolor e impotencia”, relató el médico. “Llegaron a mi clínica destruidos emocionalmente, las lesiones (que sufrieron) son para escribir un libro de historias de terror. Cuando bajaron del vehículo no podían ni caminar, sangraban mucho, su rostro lleno de vergüenza por un delito que no cometieron; esos pobres hombres jamás van a volver a ser los mismos de antes. Ese lamentable suceso marcó su vida para siempre y la nuestra”, dijo el especialista

Además, en el informe se ha detectado al menos 33 prácticas de torturas ejecutadas por las autoridades del Sistema Penitenciario y por policías, entre las que destacan las siguientes:

1. “Con tenazas levantan las uñas y las arrancan”.

2. Dormir en lugares con heces, orines, pulgas y cucarachas.

3. Asfixia con bolsas plásticas.

4. Desnudan a los presos y los obligan a dormir en ropa interior.

5. A los hombres les introducen rifle por el ano.

6. Quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos.

7. Uso de alambres de púas.

8. Golpizas con puños y tubos

9. Intentos de estrangulación.

10. Permanencia en celdas subterráneas, oscuras y húmedas.

11. Golpes hasta producir hematomas y sangrado interno.

12. Aislamiento total.

13. Proporcionan poca comida y agua.

14. No proporcionan medicinas o aparatos médicos a los presos políticos que

padecen enfermedades crónicas.

15. Sufrir fríos extremos.

16. Entregan a los presos comidas descompuestas, con vidrio e insectos.

17. 24 horas al día con luz eléctrica para evitar que duerman.

18. Diversas formas de torturas psicológicas.

19. Tomar el sol 15 minutos cada diez días o más.

20. No permiten uso de la Biblia y artículos religiosos.

21. Defecar sobre la mano y luego depositar excremento en una bolsa.

22. Policías utilizan lenguaje soez para dirigirse a los presos políticos y comunes.

23. Decomisan lentes para que no puedan ver bien y sufran dolores de cabeza.

24. No brindan atenciones médicas a los presos que llegan heridos o que ellos

mismos hieren con fuertes golpes.

25. Colgarlos para golpearlos.

26. Obligar a los hombres a desnudarse para hacerles tocamientos y pasearse bajo

amenaza de violación.

27. No permiten comunicación con familiares ni abogados.

28. Violación sexual a mujeres.

29. Policías golpean los ojos de los presos hasta dejarlos morados.

30. Rapan la cabeza a los hombres.

31. Uso de bombas lacrimógenas y gas pimienta contra presos.

32. Interrogatorios diarios

33. Hacer las necesidades fisiológicas en un hoyo

34. Abortar

35. Desprendimiento de dientes

36. Atarlos a una silla y proporcionarles golpes hasta que vomiten.

37. Policías inducen a los presos comunes que hagan daño a presos políticos.

38. Acuchillarlos

LEER MÁS: EEUU: "falsas elecciones no le otorgaron ningún mandato" a Daniel Ortega para romper con Taiwán

De igual manera en el documento no se detallan las torturas ejecutadas fuera los diferentes sistemas penitenciarios o cárceles clandestinas sin embargo es necesario mencionar que un joven nicaragüense de 14 años denunció que unos ocho policías antimotines lo detuvieron para torturarlo, un mediodía cuando iba caminando al colegio en el Distrito V, en la ciudad de Managua en agosto de 2018.

Los efectivos lo trasladaron a una caseta policial y allí uno de ellos lo encañonó con un fusil AK-47 mientras otro utilizó una jeringa para marcar su brazo con las letras FSLN, las iniciales del Frente Sandinista de Liberación Nacional.