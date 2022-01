Ciudadanos reportan haber recibido imágenes y mensajes sugestivo a contenido sexual de la cuenta WhatsApp perteneciente al medio digital Confidencial.

“Pedimos no enviar ni responder ningún mensaje o llamada del número +505 8577 1828”, informó la administración del medio y aclaró en una nota que ya no pertenece a las alertas informativas de Confidencial.

A través de esta línea de WhatsApp el equipo de Confidencial se conectaba con la población para enviar tips noticiosos y recibir denuncias de sus lectores. Sin embargo, una persona ajena vulnero la seguridad de esta y usurpó la cuenta.

“El primer intento fue al mediodía del martes 4 de enero, cuando reemplazó de forma remota los accesos. El equipo de Confidencial logró bloquear la cuenta, aunque no consiguió retomar el control de la misma. Sin embargo, por la noche del miércoles 5 de enero, la persona volvió a tomar el control de la cuenta, intentando usurpar la identidad de Confidencial”, cita el comunicado oficial.

La nota agrega que el hacker tuvo acceso a los SMS de verificación de WhatsApp, estableció nuevos códigos, cambió la cuenta de empresarial a cuenta de usuario y modificó la biografía de esta “para presumir su robo”.

Según el equipo de Confidencial la información de los usuarios está protegida, sin embargo, solicitan a los lectores suscritos que no envíen ni responda mensajes ni realicen o contesten llamadas del número +505 8577 1828 ya que intentará suplantar la identidad de un miembro de este medio de comunicación.

“Nuestro equipo ha verificado que no tiene acceso a ninguna de nuestras listas de difusión ni tampoco los datos de contactos de nuestros lectores, porque estos no están vinculados al número secuestrado. El secuestrador no puede ponerse en contacto con nuestras listas, porque no puede verlas. Tampoco puede ver conversaciones previas ni los envíos anteriores”, señala Confidencial