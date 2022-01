Vence plazo de nicaragüense secuestrada en México, madre suplica por su vida

“Ya logramos enviar cuatro mil dólares, pero ya no tenemos más. Nos hacen falta mil y el plazo se vence mañana jueves. Yo pido a la población en general que me ayuden porque no tengo más dinero. Por favor, se lo suplico si no los mandamos me van a matar a mi hija”, dijo Deysi Putoy a Noticarazo.

Su hija, Verónica Putoy de 28 años, en noviembre pasado salió de su natal Diriamba en busca del sueño americano para ayudar a su mamá con la enfermedad tras conocer que había sido diagnosticada con cáncer.

Daysi Putoy narró que su hija se transportaba de forma irregular cuando fue secuestrada por una banda delincuencial en las fronteras entre México y Estados Unidos.

Los delincuentes han pedido la suma de cinco mil dólares a cambio de la liberación de Véronica, sin embargo, su familia no había podido reunirlos y les preocupa que le han dado como plazo hasta el día de hoy, informó Daysi este miércoles.

Si desea aportar a aliviar el sufrimiento de esta afligida madre se puede comunicar al número 84716558 de Tigo.

El flujo migratorio de nicaragüenses hacia Estados Unidos tomó fuerzas desde el año pasado. Sin embargo, ha estado amenazada por las políticas estadounidenses del cierre de sus fronteras y por los secuestros que desde mediados del 2021 se han denunciado con mayor incidencia.

“No crea en las mentiras de los coyotes, no inicie un viaje en vano”, fue la advertencia que dio la embajada americana en Managua tras confirmar que las fronteras de esa nación permanecen cerradas y los migrantes pueden ser regresados rápidamente a sus países.

Aunque se conoce que una gran parte de los migrantes huyen del país por razones políticas ya que han sido negados sus derechos, también se suman las personas que escapan de la pobreza y abandonan el país en busca de nuevas oportunidades.

Lamentablemente no todos los nicaragüenses que arriesgan su vida serán admitidos en suelo estadounidense, solo aquellas que demuestren que su vida está en riesgo tienen mayor posibilidad de quedarse y cumplir el anhelado sueño americano.