Declaran culpable al reo político de Masaya Edder Muñoz, a quien la policía le plantó droga

La fiscalía sandinista pidió 9 años de prisión para el reo político de Masaya

El sistema judicial de Nicaragua que obedece a las órdenes del régimen de Daniel Ortega dictó este 8 de febrero el fallo de culpabilidad contra el reo político de Masaya Edder Muñoz, a quien el pasado 23 de noviembre la policía le plantó droga en su casa para justificar el allanamiento y detención. La madre de Muñoz, confirmó en ese momento que su hijo gritó “me plantaron droga” e inmediatamente se lo llevaron a la estación policial de la ciudad de las flores.

La esposa del reo político denunció este acto del sistema judicial y manifestó que su esposo es inocente y que ellos mismo lo saben bien.

Recuerde Leer: Policía planta droga a opositor de Masaya Edder Muñoz, denuncia su madre

“Este es el juez William Irving Howard López que habita en el Pochotillo Masaya, que dio fallo de culpabilidad a mi esposo Edder Oniel Muñoz Centeno el día de ayer desde las 3 pm a 8:45 pm, fiscalía pidió 9 años, Mi esposo es Inocente y ellos lo saben” publicó Maribel Rodríguez de Muñoz en twitter.

La fiscalía pidió como condena 9 años de prisión, 8 por el delito de tráfico de drogas y 1 año por el de portación ilegal de armas, dijo su esposa a 100% Noticias.

Por su parte el abogado defensor de Muñoz, el Dr. Ebert Acevedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos dijo que dejaron por sentado que Edder es “un preso político y que la droga se la puso la Policía nacional, eso no le gustó a la fiscal, de hecho me llamó atrevido y todo igual dijo que nosotros no demostramos eso de que la droga fue puesta. Nosotros sabíamos que todo lo que nosotros dijéramos pues ellos nos iban a atacar” dijo Acevedo en un audio enviado a la esposa de Muñoz.

Momento de su detención

Rafaela Centeno madre del reo de conciencia explicó que al momento de su detención estuvieron presentes un excesivo número de antimotines.

Lea: Policía detiene al excarcelado político Eder Muñoz en Masaya

“Llegaron 13 antimotines como animales, mi hijo estaba en una hamaca lo tiraron al piso y lo golpearon, lo esposaron y seguían pateando, luego entraron al cuarto y pusieron la droga. Nosotros miramos cuando entraron al cuarto y pusieron la droga luego metieron a mi hijo al cuarto para tomarle fotos a la orilla de la droga”, denunció Centeno en 100% Noticias.