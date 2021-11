Policía planta droga a opositor de Masaya Edder Muñoz, denuncia su madre

La madre del opositor, Edder Muñoz, Rafaela Centeno denunció que la sancionada policía sandinista le plantó droga a su hijo, tras un allanamiento ilegal en su vivienda el pasado 23 de noviembre de 2021.

Centeno informó que unos 13 antimotines ingresaron a la casa con lujo de violencia, esposaron a su hijo y lo agarraron a patadas mientras lo tenían en el piso.

“Llegaron 13 antimotines como animales, mi hijo estaba en una hamaca lo tiraron al piso y lo golpearon, lo esposaron y seguían pateandolo, luego entraron al cuarto y pusieron la droga. Nosotros miramos cuando entraron al cuarto y pusieron la droga luego metieron a mi hijo al cuarto para tomarle fotos a la orilla de la droga”, denunció Centeno en 100% Noticias.

Al mismo tiempo, la progenitora señaló que los oficiales preguntaron a nombre de quien estaba la propiedad y que se presentaran a la policía con las escrituras de la vivienda.

“Preguntaron que si la casa era de Edder, yo dije que no, que la casa es mía, yo creo que querían confiscar la casa porque preguntaba que si la casa era de él, después me pidieron la cédula me preguntaron que si las escrituras de la propiedad estaba a mi nombre y qué le diera el número de la cédula”, informó

Asimismo, la progenitora señaló que durante el operativo los oficiales agarraron del cuello a un menor de edad que tenía los teléfonos “los policías agarraron del cuello al hijastro de mi hijo porque él andaba los teléfonos y no los quería entregar, un oficial lo agarró del cuello y apretaron la mano para quitarle los teléfonos”

Centeno informó a 100%Noticias que su hijo se dedica a la crianza de animales como cerdo, gallinas y pelibuey “Mi hijo y yo trabajamos en la crianza de cerdo, mi hijo tiene una granjita de cerdos, gallinas criollas, pelibuey y él le dijo que se dedica a criar animales que no andaba en la calle para que le llegaran hacer ese escándalo”.

Esta es la tercera vez que la Policía captura a Muñoz. La primera fue en diciembre del 2018, salió libre bajo la cuestionada Ley de Amnistía; en septiembre del 2019, el activista fue retenido por varias horas y posteriormente liberado, luego Edder denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ser víctima de constante asedio y persecución por parte de la policía.

Al respecto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció la detención ilegal y arbitraria de más de una decena de integrantes de la oposición nicaragüense; quienes han sido secuestrados, sometidos a torturas y condenados en juicios espurios.

En noviembre de 2021, han sido detenidos seis integrantes de las directivas departamentales y municipales de la organización: Nidia Barbosa Castillo y Edder Muñoz Centeno; en Masaya; y Armando Robles de Morrito, Río San Juan.

En total son doce presos políticos: Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez Meza, Lesther Alemán Alfaro, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri Chamorro, Michael Healy Lacayo, Nidia Barbosa Castillo, Armando Robles, Edder Muñoz, un integrante de Chinandega, uno de Morrito y otro de Masaya; que por proteger su integridad física y a petición de sus familiares omitiremos sus nombres.

La organización opositora demandó el cese de la represión, los secuestros en contra de liderazgos y liberación inmediata de los presos políticos.