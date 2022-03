Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua promueve memoria histórica para procesos de verdad y justicia

10:46 a.m.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más realizó este jueves 24 de marzo un foro virtual denominado “La memoria histórica en los procesos de verdad y justicia” donde se abordó la importancia desde las experiencias de los panelistas. Esto en conmemoración del día por el Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

En el foro participaron Alexandro Álvarez Alarcón, Abogado chileno y excoordinador del MESENI-CIDH; Gloria Carrión, documentalista e investigadora social nicaragüense; Lea Bolt, especialista en Derecho Internacional y activista independiente nicaragüense; Miguel Ángel Martínez del Arco, historiador y consultor social, activista de Memoria Democrática en España; y Braulio Abarca, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Lea Más: CIDH otorga medidas cautelares al preso político Lázaro Ernesto Rivas Pérez

“La procuraduría de los derechos humanos en Nicaragua ha guardado silencio de lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua desde antes de abril 2018, con respecto de las violaciones de derechos humanos; el poder judicial no ha ejercido su función de protección las personas que están siendo perseguidas; la defensoría penal pública no ha cumplido su función al igual que la fiscalía del Ministerio Público, no persigue a personas que asesinaron”, señaló el abogado Álvarez Alarcón.

Por su parte Gloria Carrión abordó el tema de la oportunidad de las víctimas de convertirse en agentes de cambio para la construcción de la memoria histórica en los procesos de justicia transicional. Señalando que en Nicaragua “no hubo un proceso de memoria histórica, de reparación, de justicia transicional. Nosotros venimos arrastrando guerras y conflictos no resueltos desde antes de 1820. Es una herida profunda que nunca ha sido sanada. Estas se reactivaron en la actualidad” agregó Carrión.

Para el historiador Miguel Martínez del Arco, se debe alcanzar la justicia a través de procesos verdad, justicia y no repetición ante las violaciones a derechos humanos, además “hay que poner nombre a las víctimas, pero también hay que poner nombre a los victimarios, pero eso no ha ocurrido” señaló.

"Todos los días estamos haciendo memoria histórica sobre la situación que estamos viviendo. Desde 2018 ha aumentado la conciencia de un proceso de memoria y verdad para la justicia transicional. Necesitamos que la historia se documente, que se visibilice, que se cuente. Llevarla hasta donde podamos", puntualizó la activista Lea Bolt. Bolt agrega que la juventud debe ser parte de los procesos de justicia transicional y memoria histórica “porque la juventud tiene la necesidad de no repetir la historia de los antecesores”.

Recuerde Leer: Régimen de Daniel Ortega asalta instalaciones de CEJUDHCAN despojado de personería jurídica

Braulio Abarca puntualizó en la urgencia de dar voz a las víctimas, “confiamos plenamente que las voces de las víctimas, son fundamentales para poder continuar los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. También se recordó a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, quien denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de la población durante la guerra en El Salvador.