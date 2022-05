Monseñor Álvarez dice a delegados de la palabra que no se dejen amedrentar

En ocasión de los 50 años de fundación de los delegados de la palabra de Dios en Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, llamó a los creyentes a seguir con la obra evangelizadora en las comunidades en tiempo y fuera de tiempo. Al mismo tiempo, los instó a no dejarse amedrentar cuando denuncian el pecado y la injusticia.

En su homilía, Álvarez destacó el trabajo de los delegados de la palabra porque predican con amor y denuedo las escrituras.

"Y ustedes llevan en el corazón una fidelidad inquebrantable a la iglesia y a sus pastores, ustedes no son hombres y mujeres que se dejen amedrentar, en ustedes no hay miedo, en ustedes no hay corrupción, ustedes son hombres y mujeres que no tienen precio y si tienen precio el único que conocen es la sangre de Cristo nuestro señor" dijo Álvarez

El obispo recalcó que la iglesia confía plenamente en los delegados porque “no se venden, no se rinden ni se rajan”

"Qué la iglesia confía totalmente en ustedes, este servidor como obispo de Matagalpa y administrador apostólico en nuestra diócesis de Estelí, nosotros confiamos plenamente en nuestros delegados de la palabra de Dios que no se venden, ni se quiebran, ni se rajan" manifestó

Agregó "Ustedes no necesitan pago, ustedes no necesitan bolis, así se dice, no necesitan de eso, están aquí incluso sacándose de sus propios bolsillos que tienen para venir a celebrar 50 años de presencia de los delegados en la diócesis de Estelí"

Álvarez expresó que los delegados de la palabra solo tienen dos banderas, en referencia a la bandera nacional y de la iglesia.

"Por eso cuando venía entrando a Ciudad Antigua y miré por todas las calles la bandera de la iglesia solo pensé, este pueblo se preparó para recibir a los delegados, sino que pensé los delegados de la palabra de Dios tienen solamente dos banderas azul y blanco y la amarilla y blanco de la iglesia. Una de la patria y otra de la iglesia, hijos de Dios e hijos de Nicaragua, pinoleros hasta la médula de los huesos", resaltó

En este sentido, llamó a los creyentes a seguir manteniendo la fe y predicando a tiempo y a destiempo “que nada ni nadie les turbe, ni les perturbe el corazón, sigan sin miedo evangelizando, sigan sin miedo su misión predicando, alabando al Señor, orando con las comunidades, sigan en esta misión que nos involucra a todos”, instó Álvarez.

Las palabras del obispo ocurren en un momento en que la Asamblea Nacional aprobó un informe en el que instan a investigar a sacerdotes y obispos que estuvieron al lado del pueblo nicaragüense en las protestas sociales de abril 2018.

“Cuando ustedes anuncian la esperanza y el amor de Dios en sus comunidades, pero también denuncian en el pecado y la injusticia puede haber gente que digan lo mismo de ustedes ¿quién puede admitir esas palabras que son muy duras e intolerables? ya saben entonces que si alguien dice eso de ustedes primero lo dijeron de Cristo (..) Si Cristo está con nosotros, ¿Quién contra nosotros?”