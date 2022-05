Álvarez asegura que no puede haber “diálogo” cuando se persigue y ataca a obispos y sacerdotes

Monseñor Rolando Álvarez expresó que no puede haber “diálogo” cuando se persigue y ataca a obispos y sacerdotes de la iglesia católica en Nicaragua. La noche del jueves el obispo denunció que la policía sandinista recrudeció la persecución en su contra.

“Uno se pregunta ¿un diálogo? cuando te tienen rodeada una parroquia, un sacerdote, ¿un diálogo cuando persiguen obispos?, ¿un diálogo cuando expulsan a un nuncio? un diálogo cuando se atacan a sacerdotes ¿cómo sería ese diálogo? Sería más bien sería monólogo”, manifestó en declaraciones a Artículo 66.

El prelado señaló que las persecuciones a los nicaragüenses, obispos y sacerdotes no coadyuvan a una salida cívica, democrática, pacífica y justa como la quieren todos los nicaragüenses.

En ese sentido, Álvarez dejó entrever que guardar silencio no es una opción para la iglesia “La iglesia es la única institución que en este momento está proclamando la esperanza en Jesucristo, en un futuro mejor, en una nueva Nicaragua, una nueva sociedad, la iglesia es la única institución que señala el pecado personal y en las estructuras sociales de injusticia, entonces obviamente si el pueblo está con miedo y nosotros como iglesia nos callamos entonces ¿quién hablaría? solo que hablen las piedras”

Al mismo tiempo, Álvarez denunció que la policía sandinista recrudeció la persecución en su contra, luego que agentes de la policía invadieron su círculo privado.

“Lo que está sucediendo es una persecución evidentemente aunque a ellos no les gusta que uno hable de persecución de personas (...) En diversas ocasiones las patrullas me siguen, me persiguen, los puestos policiales están por todos lados tomándome fotos yo creo que ya tienen un museo, tal vez les resultó muy simpático porque me toman muchas fotos, la persecución siempre ha sucedido pero ahora ha recrudecido directamente porque eran patrullas y policías que estuvieron todo el día detrás de mí invadiendo mi privacidad y yo tengo derecho como ciudadano a movilizarme donde yo quiera y no tienen por qué andar persiguiendo”

Según, el líder religioso continuará su ayuno y oración en la parroquia de Santo Cristo de Esquipulas en Las Colinas, en Managua.

“Voy a estar aquí hasta que Dios nos indique lo contrario y al pueblo ánimo, esperanza, alegría interior que nadie ni nada nos la puede arrebatar ni la alegría ni la esperanza fundada en Jesucristo porque nosotros no tenemos esperanza en seres humanos recuerden que en la batalla espiritual es contra Satanás”

Actualmente la parroquia donde se encuentra Monseñor Álvarez está rodeada de patrullas policiales.