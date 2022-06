Alarma: niño de 13 años ingresó armado a colegio Bautista de Managua, amenazó con matanza

9:52 a.m.

Padres de familia acudieron al colegio Bautista de Managua preocupados por la imagen de un estudiante de 13 años portando un arma y quien supuestamente amenazó con hacer historia. La información se dio a conocer a través de un grupo de WhatsApp desde la noche de este lunes hasta la mañana de este martes 14 de junio en la comunidad estudiantil.

Aunque para algunos padres de familia y alumnos todo se trataba de una broma, la mayoría decidió darle credibilidad. Momentos de caos se vivió en las primeras horas en este centro de estudio privado, quienes se enteraron ayer no enviaron a sus hijos al colegio y otros llegaron por ellos al tener conocimiento de la supuesta amenaza.

“Nos vinimos inmediatamente cuando vimos la situación que estaban subiendo en el WhatsApp de familia”, dijo a medios locales una madre de familia que la amenaza del menor generó preocupación y aunque solo se tratara de una broma fue tomada con seriedad por todos, dado el contexto del tiroteo de Texas ocurrido en Estados Unidos.

Esta madre de un estudiante de quinto año aseguró que antes de que los niños entraran al salón de clases, las autoridades del colegio tomaron la decisión de revisar a todo el estudiantado a modo de prevención. “No nos importa si esto es real o un juego de niños se tomaron las medidas necesarias”. “Nosotros pudimos ver a nuestros hijos están bien”.

Por su parte Martha Medrano, abuela de uno de los estudiantes dijo que su hija la llamó para que retirar a su nieto ya que se encontraba trabajando y estaba sumamente preocupada tras escuchar los audios amenazantes. “Mi hija me mandó los audios y el niño dice que tiene problemas con sus padres, que a él no lo quieren y que esta vida no vale nada”.

De acuerdo con los padres de familia la situación fue controlada por las autoridades y se reforzarán las medidas para evitar posibles incidentes. Hasta el cierre de esta nota el Colegio Bautista no había dado su versión de los acontecimientos.