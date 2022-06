Dictan cadena perpetua para hombre que mató a su pareja de 25 cuchilladas en Managua

9:18 a.m.

El femicidia confeso, Jerry Condesa Vanegas de 23 años, fue sentenciado a cadena perpetua luego de que el pasado 4 de abril asesinó a su pareja de iniciales Z.E.D. una adolescente de 17 años de edad, de manera despiadada propinándole 25 estocadas en el barrio Villa Israel, de Managua.

De acuerdo con el diario La Prensa en la notificación de este jueves 23 de junio a Jerry Condega, la jueza Aleyda Irías señaló que el sentenciado no padece de ningún trastorno mental según se pudo constatar con un dictamen forense realizado al asesino.

“En este caso la conducta del acusado Jerry José Condega Vanegas es culpable porque al admitir los hechos, admitió que no presenta ninguna alteración de sus procesos psíquicos”, explicó la jueza segunda especializada en violencia de Managua.

La sentencia de prisión perpetua se aplica de manera excepcional en los casos de femicidio, esto debido a que los crímenes de mujeres cada vez son más repudiables para la sociedad nicaragüense. El condenado también, puede pedir la revisión de su caso ante la Corte Suprema de Justicia, pero una vez que hayan pasado al menos 30 años de prisión.

Los Hechos

Una inquilina adolescente identificada con las iniciales Z.E.D. fue acuchillada y estando herida se arrastró por la casa hasta encontrar a Azalea y pedirle auxilio.

“Ella bajó hasta allá y me sorprendió verla toda ensangrentada porque yo no escuché nada. Le pregunté ¿qué pasó y quién lo hizo? Me respondió el nombre de él… Se desvaneció en mis pies y murió”, dijo Azalea todavía nerviosa.

En nueve años de arrendar habitaciones en su vivienda fue testigo de una tragedia. “Yo nunca había visto algo igual. Ni siquiera sabía qué hacer en un momento tan horrible”.