Monseñor Báez: Nicaragua "no nos acostumbremos a ser reprimidos y silenciados"

Monseñor Silvio José Báez, llamó a los nicaragüenses a no guardar silencio ante las violaciones de los derechos humanos y a no dejarse silenciar o reprimir

Monseñor Silvio José Báez, obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, durante su homilía de este domingo llamó a los nicaragüenses a no guardar silencio ante las violaciones de los derechos humanos, injusticias y hasta miedo que infunden quienes están en el poder.

El obispo indicó que quienes toman el camino de “tomamos en serio el anuncio de la palabra de Dios, llamando a las cosas por su nombre (...) tarde o temprano nos volvemos incómodos y corremos el riesgo de ser rechazados o perseguidos”.

Y aunque “algunos piensan que es mejor callarse, que es mejor no buscarse problemas” ese “camino más fácil” (...) “es el que más nos aleja de Dios y de nosotros mismos”.

Lea: Báez: "no olvidemos a los presos políticos encarcelados injustamente y maltratados con crueldad"

“Si queremos actuar con la valentía y la libertad de Jesús, no podemos dejarnos condicionar ni por intereses mundanos ni por el miedo. Y, aunque, tengamos que “fruncir el ceño” como hizo Jesús, no debemos echarnos atrás ni permanecer mudos y paralizados por el miedo”, añadió el obispo Báez desde la Iglesia Santa Agatha de Miami.

El prelado recordó que “a Jesús nada lo detenía, ni el miedo, ni las amenazas, ni el rechazo”, en referencia a los ataques que la iglesia católica de Nicaragua recibe por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes usurpan la presidencia de Nicaragua.

Báez quien fue forzado al exilio en abril del año 2019 llamó a no desanimarse en hacer el bien.

“Se nos olvida que hacer el bien no es para cosechar aplausos y aprobación de los demás. Por eso, a veces perdemos la paciencia al ser incomprendidos, nos desanimamos ante el rechazo, deseamos acabar con quien no piensa como nosotros y no acepta nuestras razones”.

Pidió “estar serenos, actuar con paciencia, rechazar todo tipo de violencia y seguir adelante sirviendo y haciendo el bien”.

En Nicaragua el régimen ha eliminado casi 700 organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos políticos, grupos de oposición y obliga al exilio a miles de nicaragüenses.

En ese contexto, Báez dijo que “no se construye el mundo eliminando a quienes no piensan como nosotros”.

“Debemos poner siempre en primer lugar el valor del respeto a los demás y del amor más allá de toda diferencia”, señaló el prelado.

Durante su eucaristía, monseñor Báez detalló que “haciendo bajar fuego del cielo, terminaremos ardiendo todos. La rabia, la impaciencia, la intolerancia y la venganza no producen más que sospechas, resentimiento, enemistad y violencias”, dijo.

Solución no es silenciar

El régimen ha encarcelado a líderes de oposición, ha confiscado a medios de comunicación como 100% Noticias, Confidencial, La Prensa, Trinchera de La Noticia.

A esto se le suman la censura a medios de comunicación católicos en Nicaragua como: el Canal Católico de Nicaragua, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el canal evangélico Enlace Canal 21, propiedad del reverendo Guillermo Osorno y el periódico Voz Católica, de la Asociación de Periodistas Católicos.

Lea más: La Santa Sede expresa “preocupación” por persecución a la Iglesia en Nicaragua

“La solución a los problemas sociales no es eliminar a quien es distinto. En una sociedad sana deben resonar todas las voces. Nadie debe ser acallado por pensar diferente al resto de las personas”, manifestó.

“Quien reprime o encarcela para silenciar a quienes resultan incómodos por su forma de pensar es un enemigo de la vida que expresa su cobardía aplastando las conciencias libres. No nos acostumbremos a ser reprimidos y silenciados” pidió a feligreses.