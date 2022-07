Régimen de Daniel Ortega prepara más acusaciones fabricadas contra sacerdotes y obispos

En el programa 100% Superchats, Martha Molina dijo que Ortega-Murillo recurre a la difamación contra los líderes religiosos porque no han podido callarlos.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo están gestando acusaciones falsas contra los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, advirtió la abogada Martha Patricia Molina, quien señaló que Ortega cambió la estrategia de ataque contra la Iglesia Católica porque las profanaciones y robos no estaban dando resultado.

“Documentamos los tipos de agresiones, están las pintas, mensajes de odio contra los sacerdotes y obispos por parte de la pareja presidencial, también los obstáculos a las diferentes organizaciones sin fines de lucro que están vinculadas con la iglesia católica, están las profanaciones, robo. Pero la administración Ortega-Murillo miró que no le estaban haciendo nada a obispos y sacerdotes porque seguían hablando entonces ahora están cambiando la estrategia y recurren a la difamación”, dijo.

Según la especialista, Ortega espera bajarle la moral a los obispos y sacerdotes con acusaciones, en referencia al caso sacerdote José Leonardo Urbina Rodríguez, quien fue acusado por el supuesto delito de abuso sexual en concurso real de violación sexual y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 12 años.

“Un caso de violación es condenable bajo todos los puntos de vista, pero ¿Quién va a creer en un dictamen del Instituto de Medicina Legal? yo en lo particular no lo creería nunca. Además de las múltiples inconsistencias que estamos viendo en estos procesos ¿Cómo vamos a creer si Nicaragua no es un estado de derecho? es un estado criminal que carece credibilidad, entonces llegamos a la misma conclusión que todo lo que se está haciendo es un montaje y lamentable porque se está exponiendo a una menor de edad”.

En este sentido, Molina advirtió a la CEN que el régimen está gestando acusaciones contra los obispos, por lo cual llamó a la comunidad a protegerlos.

“El sistema de justicia de Nicaragua es una fábrica de delitos, no descarto que se sigan acusando a sacerdotes, pero también a obispos, lo que tienen que buscar es el tipo de delito que se le va a imputar a cada uno de ellos, tengo información que se están gestando, entonces lo que debemos de hacer en este momento las comunidades es buscar cómo proteger a nuestros sacerdotes y obispo estar siempre vigilantes porque les pueden poner diversas trampas”, continuó.

Molina no descartó que, en los próximos meses, Ortega dé un paso contra los obispos “el mensaje a la conferencia episcopal es hay que estar alertas y más atentos a lo que quieran hacerles no caer en algún tipo de situación incómoda porque ellos la vayan a vincular con un delito”.

Casos fabricados

De igual forma, la abogada Yonarqui Martínez dijo que Poder Judicial ha venido actuando como un circo, por lo cual no descarta que el presunto caso de violación contra el sacerdote Urbina Rodríguez sea fabricado.

“Hemos visto persecución, exilio, campañas de desprestigio contra el padre Edwin Román, Monseñor Silvio Báez en cuanto a su vida privada, partiendo de los antecedentes, aunque estamos ante un delito grave yo consideró que no hay delito que el Estado interponga a un opositor porque hay antecedentes que contra los presos políticos se han interpuestos delitos inventados”.

También señaló que el sistema judicial violó la protección de la identidad de la menor, al permitir que los medios oficialistas grabarán una audiencia que, según ley, no debe tener publicidad.

“No podemos hoy en día descartar que este caso sea uno más de los casos inventado, la Ley 779 te dice que los casos de menores de edad se tiene que proteger la identificación de la víctima y de su familia, yo estoy completamente impactada cuando veo qué medios de comunicación están transmitiendo una audiencia (...) es lamentable que se esté utilizando a una menor, que se estén utilizando a los niños están traspasando niveles exorbitantes porque el daño psicológico que se le está ocasionando esta menor exponiéndolo a la opinión pública está en contra de ley que está aprobada ¿cómo vamos a creer en un poder judicial que ha venido actuando como un circo en cada uno de los procesos?”, expresó.