La periodista explicó que tras su retención en el aeropuerto, afirmó sentirse “en un limbo porque Migración no ha registrado mi ingreso. Es como que no entré”, lamentó

La periodista y antropóloga originaria de Guatemala Irma Alicia Velásquez Nimatuj, quien el pasado fin de semana fue retenida en el aeropuerto internacional Augusto César Sandino, por autoridades migratorias de la dictadura de Daniel Ortega Saavedra, agradeció las muestras de "solidaridad" recibidas tras lo ocurrido.

Durante una breve entrevista brindada a elPeriódico de Guatemala, Irma Alicia Velásquez Nimatuj, quien además es columnista de ese medio de comunicación desde el año 2003, dijo que “valora profundamente el cariño y toda la preocupación externada hacia mi persona”.

“Vine a Managua a una reunión y al bajar del avión me detuvieron y me quitaron todo. Solo pude quedarme con el teléfono. Un agente del régimen me detuvo y me quitó todo”, expresó en el mensaje difundido por diferentes medios este domingo 24 de julio.

Lea: Daniel Ortega impide ingreso a la antropóloga guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuj

El pasado fin de semana, la comunicadora denunció que las autoridades migratorias le quitaron sus equipos y la mantuvieron "custodiada" hasta que llegó el momento de ser "expulsada" de Nicaragua.

La periodista explicó que tras su retención en el aeropuerto, afirmó sentirse “en un limbo porque Migración no ha registrado mi ingreso. Es como que no entré”, lamentó.

Por los momentos de tensión vividos al momento de su retención y el retiro de sus pertenencias, dijo que se encuentra “bien, sana y resguardada”.

De acuerdo con la publicación de elPeriódico, la periodista y antropóloga ha sido asesora de varias de las agencias de Naciones Unidas en temas de racismo y derechos de los pueblos indígenas.

Desde el año 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha negado el ingreso de periodistas extranjeros y el año pasado, en el marco de las cuestionadas votaciones, Nicaragua prohibió el ingreso de al menos cinco periodistas internacionales, quienes fueron expulsados a su llegada al país, mientras que a otros les notificaron que no podrían ingresar.

Lea más: Ortega felicita a líderes cubanos por el aniversario del asalto al cuartel Moncada

Recientemente, el régimen prohibió la entrada al país de la periodista Tifany Roberts, quien labora para la cadena Univisión. El argumento de las autoridades migratorias fue que la prueba PCR para la detección de la Covid-19 no había sido aceptada, situación que fue denunciada por la comunicadora, quien dijo que venía a visitar a su familia.