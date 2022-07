Álvarez critica neutralidad, llama a ser cristianos en tiempos "dolorosos" y "adversidades"

El obispo Rolando Álvarez dijo que en los tiempos difíciles hay cristianos que optan por la indiferencia, el miedo y el manso neutralismo

Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, criticó la neutralidad de algunos creyentes que escogen el camino de la “indiferencia” para evitar las adversidades.

En su homilía Álvarez, se refirió a los discípulos de Emaús que prefirieron cerrar sus puertas por miedo a los judíos, es decir solo querían ser cristiano en tiempos fáciles, pero en los tiempos de difíciles preferían esconderse.

“Hay quienes quieren retornar hacia atrás, están desanimados, agobiados, afligidos, sometidos a la aflicción sintiéndose fracasados, qué no hay sol, pensando que no hay salida, pensando que no hay solución, pensando que se van en un barril sin fondo o en un túnel largo, oscuro, sin luz”, expresó.

En los tiempos difíciles hay quienes optan por la indiferencia, el miedo y el “manso neutralismo”. En el caso de los que optan por el camino del miedo, Álvarez los instó a seguir el ejemplo de Jesús, quien cuando estuvo en el Jardín de Getsemaní, tuvo miedo frente a la muerte “Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú”.

“El miedo es una realidad natural de todo ser humano, el problema es que el miedo y el pánico se apropien de la persona. Jesús también sintió miedo ante la muerte, pero no dejó que se apodera de él. Son muchos los caminos que se pueden tomar en el Huerto de Getsemaní”.

Respecto a la indiferencia, el líder religioso dijo que quienes escogen el camino de la indiferencia, prefieren no padecer dificultades.

“La indiferencia es pensar y decir no es cosa mía, que lo hagan otros, que lo digan los otros, que hablen otros, es mejor no meterse en problemas. Yo no me quiero meter en problemas cómo me decía el amigo simpático cuando le pregunté ¿cómo te va? me dice aquí pasándola, esa es la indiferencia, voy pasándola sin meterme en problemas ¿para qué quiero meterme en problemas? es más fácil así la vida”.

Agrega “Algunos hasta utilizan la figura de Cristo, el que se mete a redentor muere crucificado, así dicen algunos, incluso como para decirle a otro no te metas en eso que el que se mete a redentor muere crucificado, se pueden tomar distintas actitudes ante el Huerto de Getsemaní antes la pasión y la muerte que se avecina”.

También criticó a los que se visten con “mansos neutralismos” porque prefieren estar bien con todos que defender la verdad “me llamó la atención estas expresiones de querer quedar bien con todos para no tener problemas, no es porque el espíritu del amor, de la fraternidad, de la misericordia sea el que impulsa el corazón, es para no meterse en dificultades eso podría representar a una corriente egolátrica, es decir pensar solo en mí”.

Ser cristianos en tiempos dolorosos

Álvarez exhortó a los fieles a no ser solamente cristianos en los tiempos bonitos y fáciles sino también hay que ser cristianos en los tiempos dolorosos.

“Ser cristiano en los tiempos fáciles, bonitos, en tiempos de resurrección y de gloria es alegre, ser cristiano en Monte de Tabor es una maravilla, pero ser cristiano en el Jardín de Getsemaní y el Monte del Calvario no es ni bonito, ni es una maravilla, es doloroso, pero ahí también hay que ser cristiano”, señaló.

En este sentido, llamó a los fieles a doblar rodillas y a mantener una oración perseverante porque es el único medio que traerá salvación “si los tiempos son duros ¿cómo vamos a llamar a una oración fácil? no podemos, tenemos que doblar rodillas, tenemos que entrar en la penitencia, tenemos que entrar en la mortificación, tenemos que entrar en el camino de la oración y la oración perseverante y permanente porque es la oración la que nos salvará hermanos”.

Monseñor asegura que en los tiempos dolorosos hay que pedirle a Dios que nos llene de fuerza, coraje, valentía y prudencia para ser fieles al evangelio y dar la cara cuando sea necesario.

“Que el señor que nos ayude a no corrernos, como decimos en el buen nicaragüense al ruido de los caites, que el Señor nos ayude a permanecer fieles y firme aunque cuesta siempre estar al pie de la cruz, aunque es preferible estar con las puertas cerradas como los judíos y que sean otros, otros pocos los que estén al pie de la cruz, qué otros estén de la cara por nosotros hay que pedir que todos estamos dispuesto a vivir todas las implicaciones de nuestra fe cristiana que no solo en la gloria poderosa de la resurrección sino también en el dolor y la agonía” finalizó.